Российский фондовый рынок открылся ростом индексов
Торги на Московской бирже 2 апреля начались с роста основных индексов. Сразу после открытия индекс Мосбиржи вырос более чем на 2% до 2528,72 пункта, индекс РТС показал рост почти на 3,5% до 1011,8 пункта.
Дорожает 2 апреля и нефть. На момент публикации июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent торговались на уровне $27,35 за баррель, прибавив в цене 9,5%. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI выросла на 8,5% до $22,19 за баррель.
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро — после открытия торгов курс доллара снизился сразу почти на рубль до 77,8 руб., евро опустился на 1,2 руб. до 85 руб.