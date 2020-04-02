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Российский фондовый рынок открылся ростом индексов

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Торги на Московской бирже 2 апреля начались с роста основных индексов. Сразу после открытия индекс Мосбиржи вырос более чем на 2% до 2528,72 пункта, индекс РТС показал рост почти на 3,5% до 1011,8 пункта.

Среди российских компаний лидерами роста с утра были «Роснефть», акции которой прибавили в цене более 7,5%, «Татнефть» (обыкновенные акции подорожали на 5%, привилегированные — на 4,7%), «Лукойл» (+4,5%) и «Аэрофлот» (+4%).

Дорожает 2 апреля и нефть. На момент публикации июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent торговались на уровне $27,35 за баррель, прибавив в цене 9,5%. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI выросла на 8,5% до $22,19 за баррель.

Рубль укрепился по отношению к доллару и евро — после открытия торгов курс доллара снизился сразу почти на рубль до 77,8 руб., евро опустился на 1,2 руб. до 85 руб.

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