Курс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим

Ранее Путин во время обращения к нации объявил апрель нерабочим из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Зарплаты будут сохранены, сказал он. Президент также наделил губернаторов право принимать все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, в том числе закрывать предприятия, ограничивать движение транспорта. Магазины, аптеки, медицинские учреждения, органы власти продолжат работать.