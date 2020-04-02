Курс доллара упал ниже 79 рублей после объявления апреля нерабочим
Рубль начал укрепляться в ходе торгов на Московской бирже после того, как президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем. На 17:30 мск курс доллара опустился ниже 79 руб., курс евро — ниже 86 руб.
К этому времени евро по отношению к рублю подешевел на 37 коп., до 85,93 руб., доллар рос на 17 коп., до 78,95 руб.
На 17:40 мск стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 29,06%, до $33,04 за баррель.
Ранее Путин во время обращения к нации объявил апрель нерабочим из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Зарплаты будут сохранены, сказал он. Президент также наделил губернаторов право принимать все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, в том числе закрывать предприятия, ограничивать движение транспорта. Магазины, аптеки, медицинские учреждения, органы власти продолжат работать.