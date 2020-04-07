Количество личных банкротств в России выросло почти на 70%
По данным издания, в Москве количество банкротств выросло на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Краснодарском и Пермском краях, Ростовской и Новосибирской областях, Удмуртии оно увеличилось более чем в два раза. Кратный рост Федресурс зафиксировал в Карачаево-Черкесии и Ингушетии, Оренбургской, Тюменской, Курской, Орловской, Магаданской областях, Камчатском крае.
По словам руководителя Федресурса Алексея Юхнина, рост числа банкротств связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре банкротства физических лиц. Собеседник издания не исключил всплеска личных банкротств на фоне кризиса, вызванного пандемией, в том числе из-за ожидаемого введения новых внесудебных процедур в отношении некоторых должников. По оценке Юхнина, число банкротств в год не сможет вырасти более чем на 60–70% по причине высокой загруженности судов. В 2019 г. суды признали финансово несостоятельными около 69 000 россиян, что на 56,8% больше показателей 2018 г.
По оценке Национального бюро кредитных историй, на 1 ноября 2019 г. 1,03 млн человек могли объявить себя финансово несостоятельными. Долг каждого из потенциальных банкротов превышает 500 000 руб., а просрочка по кредитам – 90 дней. Эти требования к банкротству установлены законом с октября 2015 г. Чтобы списать долги при невозможности расплатиться, должник обязан доказать потерю платежеспособности, оплатить судебные расходы и услуги финансового управляющего.