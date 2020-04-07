Количество личных банкротств в России выросло почти на 70%

По словам руководителя Федресурса Алексея Юхнина, рост числа банкротств связан с развитием судебной практики и распространением информации о процедуре банкротства физических лиц. Собеседник издания не исключил всплеска личных банкротств на фоне кризиса, вызванного пандемией, в том числе из-за ожидаемого введения новых внесудебных процедур в отношении некоторых должников. По оценке Юхнина, число банкротств в год не сможет вырасти более чем на 60–70% по причине высокой загруженности судов. В 2019 г. суды признали финансово несостоятельными около 69 000 россиян, что на 56,8% больше показателей 2018 г.