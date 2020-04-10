Набиуллина: взлет цен на имбирь и лимоны не угрожает инфляции

Имбирь не входит в потребительскую корзину, Росстат не учитывает его в индексе инфляции, подчеркнула Набиуллина. А доля лимонов в потребительской корзине невысокая, и их вклад в общий уровень инфляции не очень большой. ЦБ видит, что рост цен на эти товары продолжается, в то же время начинает расти и импорт этих товаров, например имбиря из Китая. «Мы ждем, что в ближайшее время снизится спрос и не будет дефицита товаров», – сказала Набиуллина. Если мерить уровень инфляции в годовом выражении, то он не очень большой, но если в недельном – то он чуть-чуть выше траектории 4%, указала она.