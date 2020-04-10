Набиуллина: взлет цен на имбирь и лимоны не угрожает инфляции
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что резкий рост цен на имбирь и лимоны не окажет сильного влияния на инфляцию, а спрос на эти товары скоро снизится. «Мы видим, что есть рост цен на товары повышенного спроса, мы видим, что имбирь и лимоны пользуются высоким спросом, эти товары в основном импортируются», – сказала она, отвечая на вопрос журналиста из Челябинска в ходе онлайн пресс-конференции.
Имбирь не входит в потребительскую корзину, Росстат не учитывает его в индексе инфляции, подчеркнула Набиуллина. А доля лимонов в потребительской корзине невысокая, и их вклад в общий уровень инфляции не очень большой. ЦБ видит, что рост цен на эти товары продолжается, в то же время начинает расти и импорт этих товаров, например имбиря из Китая. «Мы ждем, что в ближайшее время снизится спрос и не будет дефицита товаров», – сказала Набиуллина. Если мерить уровень инфляции в годовом выражении, то он не очень большой, но если в недельном – то он чуть-чуть выше траектории 4%, указала она.
Поставщики увеличили цену на лимоны в шесть раз, на имбирь – в пять, рассказывал «Ведомостям» директор крупнейшей в Восточной Сибири торговой сети «Командор» Андрей Тетерин. В этом он винил повышенный спрос, спекуляции, дефицит и временные ограничения на границах. О скачке цен на два эти продукта говорила и Екатерина Ломакова, вице-президент по коммерческой деятельности «Азбуки вкуса»: закупочная цена лимона доходит до 500 руб., имбиря – до 2000 руб.
Россия импортировала в 2019 г. 221 000 т лимонов и 11 250 т имбиря, по данным Федеральной таможенной службы. Около 45% лимонов ввозится в Россию из Турции, 23% – из Аргентины, 13% – из ЮАР. Раньше крупным поставщиком цитрусовых был и Китай, но с января 2020 г. Россельхознадзор ограничил такой импорт. Китай – главный поставщик имбиря, оттуда поступает 60% этого продукта, по данным таможни.