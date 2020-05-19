Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка
Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) Сбербанка перенесено с 26 июня на 25 сентября, заявил президент банка Герман Греф. Решение о повторном переносе ГОСА принял наблюдательный совет.
ГОСА Сбербанка в сентябре пройдет в заочной форме. Греф заявил, что во второй половине пройдет еще одно заседание наблюдательного совета, на котором будет определен размер дивидендов.
Сбербанк уже переносил годовое собрание акционеров — первоначально оно должно было пройти 24 апреля. Центробанк 9 апреля рекомендовал банкам перенести ГОСА, на которых принимаются решения о выплате дивидендов, на конец августа — начало сентября. Регулятор заявлял, что это позволит банкам более объективно оценить возможности по выплате. 11 мая президент Владимир Путин поручил перенести ГОСА банков с госучастием на III квартал 2020 г.