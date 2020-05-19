Греф заявил о переносе годового собрания акционеров Сбербанка

Сбербанк уже переносил годовое собрание акционеров — первоначально оно должно было пройти 24 апреля. Центробанк 9 апреля рекомендовал банкам перенести ГОСА, на которых принимаются решения о выплате дивидендов, на конец августа — начало сентября. Регулятор заявлял, что это позволит банкам более объективно оценить возможности по выплате. 11 мая президент Владимир Путин поручил перенести ГОСА банков с госучастием на III квартал 2020 г.