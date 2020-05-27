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Предправления «Зенита» требует 875 млн рублей с бывшего топ-менеджера банка

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Председатель правления банка «Зенит» Александр Тищенко подал в арбитражный суд Москвы иск к бывшему первому зампредседателя правления банка Татьяне Шишкиной о взыскании убытков в размере 874,8 млн рублей, указано в картотеке суда.

Тищенко подал иск как акционер «Зенита», действующий от имени и в интересах банка, из-за невозврата основной части кредита, предоставленного банком на льготных условиях группе компаний, бенефициаром которых является Шишкина. Это «Марий Эл-Моторс», «Вертекс», «Мариавтосервис», «Мариавтоцентр», пишет «Интерфакс».

Истец считает, что банк кредитовал компании Шишкиной на заведомо невыгодных для себя условиях при том, что эти заемщики были заведомо неплатежеспособны. В рамках иска Тищенко просил суд наложить обеспечительные меры в виде запрета «Зениту» перечислять деньги кипрскому офшору Gatehill Limited, бенефициаром которого является Шишкина, до решения спора по существу. Суд в обеспечительных мерах отказал.

В марте-апреле 2020 г. Gatehil Limited, напрямую владеющий 3,4% акций «Зенита», предъявил к выкупу 1,14 млрд акций банка. У банка, в свою очередь, возникла обязанность в срок до 15 мая 2020 г. выкупить этот пакет, перечислив Gatehill оплату в размере 856,8 млн руб. из расчета 0,75 руб. за бумагу, говорится в материалах дела. Там также указано, что кроме контроля пакета акций «Зенита», принадлежащего Gatehill Limited, Шишкина напрямую владеет 0,06% акций банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных