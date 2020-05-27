Предправления «Зенита» требует 875 млн рублей с бывшего топ-менеджера банка

В марте-апреле 2020 г. Gatehil Limited, напрямую владеющий 3,4% акций «Зенита», предъявил к выкупу 1,14 млрд акций банка. У банка, в свою очередь, возникла обязанность в срок до 15 мая 2020 г. выкупить этот пакет, перечислив Gatehill оплату в размере 856,8 млн руб. из расчета 0,75 руб. за бумагу, говорится в материалах дела. Там также указано, что кроме контроля пакета акций «Зенита», принадлежащего Gatehill Limited, Шишкина напрямую владеет 0,06% акций банка.