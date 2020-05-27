Предправления «Зенита» требует 875 млн рублей с бывшего топ-менеджера банка
Тищенко подал иск как акционер «Зенита», действующий от имени и в интересах банка, из-за невозврата основной части кредита, предоставленного банком на льготных условиях группе компаний, бенефициаром которых является Шишкина. Это «Марий Эл-Моторс», «Вертекс», «Мариавтосервис», «Мариавтоцентр», пишет «Интерфакс».
Истец считает, что банк кредитовал компании Шишкиной на заведомо невыгодных для себя условиях при том, что эти заемщики были заведомо неплатежеспособны. В рамках иска Тищенко просил суд наложить обеспечительные меры в виде запрета «Зениту» перечислять деньги кипрскому офшору Gatehill Limited, бенефициаром которого является Шишкина, до решения спора по существу. Суд в обеспечительных мерах отказал.
В марте-апреле 2020 г. Gatehil Limited, напрямую владеющий 3,4% акций «Зенита», предъявил к выкупу 1,14 млрд акций банка. У банка, в свою очередь, возникла обязанность в срок до 15 мая 2020 г. выкупить этот пакет, перечислив Gatehill оплату в размере 856,8 млн руб. из расчета 0,75 руб. за бумагу, говорится в материалах дела. Там также указано, что кроме контроля пакета акций «Зенита», принадлежащего Gatehill Limited, Шишкина напрямую владеет 0,06% акций банка.