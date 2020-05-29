Сбербанк сообщил о восстановлении потребительской активности в России

Восстановление потребительской активности происходит во всех регионах. В целом по России значение индекса превысило 50 пунктов по стобалльной шкале. Несколько городов уже находятся в зоне активных и разнообразных покупок. Потребительская активность в Москве более сдержанна, несмотря на то, что в столице были приняты самые жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса.