Сбербанк сообщил о восстановлении потребительской активности в России
Активность потребителей в Москве и по всей стране стала стабильно расти, отмечает аналитический портал Сбербанка SberIndex.ru.
«28 мая индекс потребительской активности Москвы, измеряемый Сбербанком, впервые за два месяца достиг значения 54 из 100. Что является четким признаком того, что бизнес столицы постепенно адаптируется к ситуации», — говорится в сообщении портала. Потребитель начал активнее тратить деньги на покупку товаров и услуг.
Восстановление потребительской активности происходит во всех регионах. В целом по России значение индекса превысило 50 пунктов по стобалльной шкале. Несколько городов уже находятся в зоне активных и разнообразных покупок. Потребительская активность в Москве более сдержанна, несмотря на то, что в столице были приняты самые жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса.
В некоторых городах потребительская активность почти вернулась на докризисный уровень, однако некоторые восстанавливаются чуть медленнее. «Среди них Кызыл (индекс на 28 апреля — 53), Махачкала (56), Улан-Уде (57) и Якутск (58)», — говорится в сообщении.
Ранее аналитический портал Сбербанка сообщил, что если россияне полностью откажутся соблюдать режим самоизоляции, то в начале июля Россию ждет новый пик заболеваемости COVID-19.