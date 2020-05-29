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Сбербанк сообщил о восстановлении потребительской активности в России

Ведомости

Активность потребителей в Москве и по всей стране стала стабильно расти, отмечает аналитический портал Сбербанка SberIndex.ru.

«28 мая индекс потребительской активности Москвы, измеряемый Сбербанком, впервые за два месяца достиг значения 54 из 100. Что является четким признаком того, что бизнес столицы постепенно адаптируется к ситуации», — говорится в сообщении портала. Потребитель начал активнее тратить деньги на покупку товаров и услуг.

Восстановление потребительской активности происходит во всех регионах. В целом по России значение индекса превысило 50 пунктов по стобалльной шкале. Несколько городов уже находятся в зоне активных и разнообразных покупок. Потребительская активность в Москве более сдержанна, несмотря на то, что в столице были приняты самые жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса.

В некоторых городах потребительская активность почти вернулась на докризисный уровень, однако некоторые восстанавливаются чуть медленнее. «Среди них Кызыл (индекс на 28 апреля — 53), Махачкала (56), Улан-Уде (57) и Якутск (58)», — говорится в сообщении.

Ранее аналитический портал Сбербанка сообщил, что если россияне полностью откажутся соблюдать режим самоизоляции, то в начале июля Россию ждет новый пик заболеваемости COVID-19.

Ранее по теме: Сбербанк предупредил о новом пике коронавируса при отказе от самоизоляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных