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Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Ведомости

Курс рубля укрепляется по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В частности, курс доллара опустился ниже 69 руб. впервые с 6 марта.

На 10.02 мск курс доллара снизился на 22 коп., до 68,9 руб., курс евро — на 30 коп., до 76,65 руб.

Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть. Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже поднялась на 1,14%, до $38,76 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже подорожали на 0,73%, до $35,70 за баррель.

Как отмечает Bloomberg, нефть дорожает на ожиданиях того, что на ближайшем заседании ОПЕК+ будет принято решение о расширении производственных ограничений. По словам одного из источников, Саудовская Аравия выступает за сохранение ограничений в течение одного-трех месяцев. Любые изменения в соглашении с ОПЕК + будут зависеть от переговоров между Москвой и Эр-Риядом, пишет агентство. Если ОПЕК + смогут договориться о расширении ограничений в ближайшие три месяца, то «есть вероятность того, что рынок может перейти от сильного избытка нефти в этом квартале к дефициту предложения в третьем квартале», считает экономист сингапурского банка Oversea-Chinese Banking Хауи Ли. По его словам, это поможет подтолкнуть Brent к $40 за баррель.

На заседании в апреле ОПЕК+ решила провести следующую плановую встречу в формате видеоконференции 10 июня. Участники встречи собираются обсудить результаты новой сделки и дальнейшие действия по ней.

Ранее по теме: Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые после развала сделки ОПЕК+

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных