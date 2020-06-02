Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта
Курс рубля укрепляется по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В частности, курс доллара опустился ниже 69 руб. впервые с 6 марта.
На 10.02 мск курс доллара снизился на 22 коп., до 68,9 руб., курс евро — на 30 коп., до 76,65 руб.
Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть. Так, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже поднялась на 1,14%, до $38,76 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже подорожали на 0,73%, до $35,70 за баррель.
Как отмечает Bloomberg, нефть дорожает на ожиданиях того, что на ближайшем заседании ОПЕК+ будет принято решение о расширении производственных ограничений. По словам одного из источников, Саудовская Аравия выступает за сохранение ограничений в течение одного-трех месяцев. Любые изменения в соглашении с ОПЕК + будут зависеть от переговоров между Москвой и Эр-Риядом, пишет агентство. Если ОПЕК + смогут договориться о расширении ограничений в ближайшие три месяца, то «есть вероятность того, что рынок может перейти от сильного избытка нефти в этом квартале к дефициту предложения в третьем квартале», считает экономист сингапурского банка Oversea-Chinese Banking Хауи Ли. По его словам, это поможет подтолкнуть Brent к $40 за баррель.
На заседании в апреле ОПЕК+ решила провести следующую плановую встречу в формате видеоконференции 10 июня. Участники встречи собираются обсудить результаты новой сделки и дальнейшие действия по ней.