Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с 6 марта

Как отмечает Bloomberg, нефть дорожает на ожиданиях того, что на ближайшем заседании ОПЕК+ будет принято решение о расширении производственных ограничений. По словам одного из источников, Саудовская Аравия выступает за сохранение ограничений в течение одного-трех месяцев. Любые изменения в соглашении с ОПЕК + будут зависеть от переговоров между Москвой и Эр-Риядом, пишет агентство. Если ОПЕК + смогут договориться о расширении ограничений в ближайшие три месяца, то «есть вероятность того, что рынок может перейти от сильного избытка нефти в этом квартале к дефициту предложения в третьем квартале», считает экономист сингапурского банка Oversea-Chinese Banking Хауи Ли. По его словам, это поможет подтолкнуть Brent к $40 за баррель.