Первого зампреда ВТБ Соловьева выписали после лечения от COVID-19

К настоящему времени коронавирус обнаружен у 204 сотрудников банка. В середине мая член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал о подозрении на коронавирус у около 170 сотрудников банка, у около 120 из них подтвердился диагноз COVID-19. Один из заболевших сотрудников ВТБ умер.