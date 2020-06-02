Первого зампреда ВТБ Соловьева выписали после лечения от COVID-19
Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьев выписан из стационара, сообщили в банке. Ранее у Соловьева диагностировали коронавирусную инфекцию, 13 мая он был госпитализирован.
Коронавирус был обнаружен у сотрудников Сбербанка, Газпромбанка, «ФК Открытие», Россельхозбанка, Совкомбанка и других крупных банков, сообщили «Известиям» в пресс-службах организаций. Из-за распространения инфекции Альфа-банк разрешил своим сотрудникам, работающим удаленно, не возвращаться в офис до конца 2020 г.