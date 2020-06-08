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Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Ведомости

Девятый арбитражный апелляционный суд признал бывшего предправления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева банкротом, передает РБК со ссылкой на его адвоката Сергея Ковалева. Ковалев заявил «Ведомостям», что решение суда будет обжаловано.

Ранее против Ананьева было возбуждено дело о банкротстве по заявлению зерновой компании «Настюша» в 2019 г. Компания требовала с него 2,9 млрд руб. Это реституционные (восстановленные) требования: в 2010 и 2011 гг. «Настюша» была поручителем за своего акционера Игоря Пинкевича, взявшего кредиты на 1,7 млрд руб. у Ананьева и не вернувшего ему деньги. В 2017 г. «Настюша» сама проходила процедуру банкротства, ее конкурсный управляющий отменил договоры поручительства компании за своего акционера. Суд удовлетворил заявление, в результате этого сумма требований «Настюши» (компания успела погасить долг акционера) к Ананьеву составила 2,9 млрд руб. с процентами почти за 10 лет.

В ноябре прошлого года Арбитражный суд Москвы прекратил производство по заявлению «Настюши» о банкротстве, признав требования не относящимися к денежным обязательствам и обязательным платежам должника, т. е. эти требования не могут являться основанием для возбуждения дела о банкротстве.

В свою очередь апелляционный суд не согласился с этим и удовлетворил жалобу арбитражного управляющего компании «Настюша», признав Ананьева банкротом. Теперь в отношении него будет введена процедура реструктуризации долгов, в деле о банкротстве назначен арбитражный управляющий. Для исполнения решения Арбитражный суд Москвы разрешил конкурсному управляющему подать соответствующие заявления на Кипре. «Учитывая преимущественное нахождение ответчика на Кипре, постановление <...> подлежит исполнению по месту его фактического проживания», – говорится в определении суда. Ранее РБК писал, что Ананьев является резидентом Кипра.

Защита Ананьева в разных инстанциях в рамках банкротства «Настюши» оспаривает сделки, связанные с долгом Пинкевича. «Если отменить сделку, не будет долга», – пояснил адвокат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных