Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом

Ранее против Ананьева было возбуждено дело о банкротстве по заявлению зерновой компании «Настюша» в 2019 г. Компания требовала с него 2,9 млрд руб. Это реституционные (восстановленные) требования: в 2010 и 2011 гг. «Настюша» была поручителем за своего акционера Игоря Пинкевича, взявшего кредиты на 1,7 млрд руб. у Ананьева и не вернувшего ему деньги. В 2017 г. «Настюша» сама проходила процедуру банкротства, ее конкурсный управляющий отменил договоры поручительства компании за своего акционера. Суд удовлетворил заявление, в результате этого сумма требований «Настюши» (компания успела погасить долг акционера) к Ананьеву составила 2,9 млрд руб. с процентами почти за 10 лет.