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Коллекторы предложили мириться с пожаловавшимися на них должниками

Ведомости

Коллекторы готовы сами урегулировать конфликты с должниками, которые пожаловались на их действия в государственные органы, если жалобы не связаны с угрозами жизни и здоровью. Об этом говорится в письме Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) и Минюсту, сообщает РБК.

Частные взыскатели готовы сами корректировать свои действия, чтобы избежать штрафов и других наказаний. Они предлагают ФССП передавать поступившие жалобы на рассмотрение самим коллекторам. Если должник отзовет свою жалобу и не подаст ее повторно за 30 дней, то спор предлагается считать исчерпанным. В случае урегулирования спора на примирившегося с должником коллектора не будут накладываться санкции, в том числе запрет на ведение деятельности.

По оценке опрошенных изданием экспертов, предложения облегчат нагрузку на сотрудников ФССП, но могут быть невыгодными для самих жалобщиков. Правозащитники отмечают, что еще один этап досудебного рассмотрения обращений в уполномоченные органы лишь увеличит задержки при разрешении конфликтных ситуаций. Жаловаться на коллекторов в сами коллекторские агентства никто не запрещает и сейчас, отмечает председатель юридической ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев. «Идея обвиняемому общаться тет-а-тет с потерпевшим, особенно в российских реалиях, меня пугает», – комментирует он предложение НАПКА.

По данным НАПКА, на конец 2019 г. были просрочены 14 млн кредитов. По оценке Росстата, на общую сумму в 750 млрд руб. На начало 2019 г. просроченных кредитов насчитывалось 12,5 млн, в 2018 – 10,5 млн. Долговая нагрузка россиян, по оценкам экспертов, достигла максимума с 2012 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных