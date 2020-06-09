Коллекторы предложили мириться с пожаловавшимися на них должниками

По оценке опрошенных изданием экспертов, предложения облегчат нагрузку на сотрудников ФССП, но могут быть невыгодными для самих жалобщиков. Правозащитники отмечают, что еще один этап досудебного рассмотрения обращений в уполномоченные органы лишь увеличит задержки при разрешении конфликтных ситуаций. Жаловаться на коллекторов в сами коллекторские агентства никто не запрещает и сейчас, отмечает председатель юридической ассоциации «Банкротный клуб» Олег Зайцев. «Идея обвиняемому общаться тет-а-тет с потерпевшим, особенно в российских реалиях, меня пугает», – комментирует он предложение НАПКА.