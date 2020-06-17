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Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Ведомости

Правительство обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых, сообщил Forbes со ссылкой на два источника. Эту информацию также подтвердил источник РБК. По словам источника Forbes, этот вопрос обсуждался еще до послания президента России Владимира Путина, которое состоялось в январе 2020 г.

Для администрации президента и правительства подготовили более десяти вариантов увеличения налогов для богатых. Среди них, например, повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%. Применять такую ставку предлагается при годовом доходе от 2-3 млн руб. Кроме того, есть предложение не облагать НДФЛ доход в размере прожиточного минимума или больше.

Обсуждение планов увеличить налоговые сборы для богатых связано не с планами увеличить доходы бюджета. По информации источников Forbes, это происходит ради «социальной справедливости». Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет. Против инициативы выступает Минфин. В министерстве считают, что небольшое повышение ставки приведет к небольшим поступлениям в бюджет. Там также указывают на сложность администрирования предложенных мер.

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Власти не первый раз обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для состоятельных россиян. В январе 2018 г. РБК со ссылкой на источник писал, что социальный блок правительства рассматривал эту идею, только тогда речь шла о россиянах с годовым доходом от 7 млн до 10 млн руб. в год. В конце 2019 г. источники «Ведомостей» говорили о возможном введении вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных