Forbes: правительство снова обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых

Власти не первый раз обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для состоятельных россиян. В январе 2018 г. РБК со ссылкой на источник писал, что социальный блок правительства рассматривал эту идею, только тогда речь шла о россиянах с годовым доходом от 7 млн до 10 млн руб. в год. В конце 2019 г. источники «Ведомостей» говорили о возможном введении вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания».