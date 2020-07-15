Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»
«В рамках сотрудничества планируется создание уникального контента, в первую очередь детской анимации», ‒ отмечается в сообщении. Также СП планирует производить новые проекты, в том числе сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории. Кроме того, в планах совместного предприятия расширить международное присутствие студии, в частности создать совместные предприятия с международными игроками и увеличить экспорт.
Помимо этого ООО «Союзмультфильм» будет взаимодействовать с другими компаниями в рамках экосистемы Сбербанка. Как пояснили в банке, элементы анимации будут применяться в технологических решениях в области образования, медицины, организации умного пространства.
В августе 2019 г. «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм». Об этом СМИ узнали из письма вице-премьера Антона Силуанова, направленного тогда действовавшему премьер-министру Дмитрию Медведеву.