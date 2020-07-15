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Сбербанк инвестирует 1 млрд рублей в СП с «Союзмультфильмом»

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Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие ‒ ООО «Союзмультфильм». Доля банка в СП составляет 80%. На первом этапе в работу СП банк инвестирует 1 млрд руб., говорится в сообщении Сбербанка.

«В рамках сотрудничества планируется создание уникального контента, в первую очередь детской анимации», ‒ отмечается в сообщении. Также СП планирует производить новые проекты, в том числе сериалы для дошкольников и школьников, полнометражные фильмы для семейной аудитории. Кроме того, в планах совместного предприятия расширить международное присутствие студии, в частности создать совместные предприятия с международными игроками и увеличить экспорт.

Помимо этого ООО «Союзмультфильм» будет взаимодействовать с другими компаниями в рамках экосистемы Сбербанка. Как пояснили в банке, элементы анимации будут применяться в технологических решениях в области образования, медицины, организации умного пространства.

В августе 2019 г. «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм». Об этом СМИ узнали из письма вице-премьера Антона Силуанова, направленного тогда действовавшему премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных