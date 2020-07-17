Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро

По словам начальника управления платежных карт Промсвязьбанка Натальи Роговой, изменения не потребуют проведения значительных перенастроек, так как касаются внутреннего курса конвертации платежной системы. Она отмечает, что новые правила выгодны тем, кто совершает покупки за границей, эти клиенты смогут оценить размер своих расходов на конвертацию по курсе на дату покупки. Прозрачным курс, по ее мнению, становится и для магазинов и других предприятий. При этом для клиентов, которые платят рублевой картой за границей, новые правила почти не коснутся. Директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек считает, что для расчетов с торговыми точками ничего не изменится. В «Открытии» и «Русском стандарте» отметили удобством фиксации курсов конвертаций валют по операциям на день оплаты. В Альфа-банке сказали, что не использует курсы платежных систем, а проводят прямую конвертацию валюты по собственному курсу.