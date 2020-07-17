Mastercard изменит правила конвертации валют по картам в долларах и евро
Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в бюллетене платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам, подлинность документа подтвердили РБК три источника на платежном рынке.
Сейчас конвертация при покупке товаров в валюте, отличной от валюты карты, производится на дату клиринга, то есть расчета между банками. При такой схеме курс действует на дату спустя несколько дней после проведения платежа. То есть реальное списание при изменении курса валют в худшую сторону может оказаться выше той суммы, которую планировалось потратить на товар или услугу. В бюллетене Mastercard указывается, что изменения в конвертации платежная система внедряет для улучшения потребительского опыта и обеспечения прозрачности курса обмена валюты.
По словам начальника управления платежных карт Промсвязьбанка Натальи Роговой, изменения не потребуют проведения значительных перенастроек, так как касаются внутреннего курса конвертации платежной системы. Она отмечает, что новые правила выгодны тем, кто совершает покупки за границей, эти клиенты смогут оценить размер своих расходов на конвертацию по курсе на дату покупки. Прозрачным курс, по ее мнению, становится и для магазинов и других предприятий. При этом для клиентов, которые платят рублевой картой за границей, новые правила почти не коснутся. Директор департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек считает, что для расчетов с торговыми точками ничего не изменится. В «Открытии» и «Русском стандарте» отметили удобством фиксации курсов конвертаций валют по операциям на день оплаты. В Альфа-банке сказали, что не использует курсы платежных систем, а проводят прямую конвертацию валюты по собственному курсу.
Руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова рассказала изданию, что валютные карты (доллары, евро или иная валюта страны назначения) открывают опытные путешественники. Рублевыми картами за границей в основном расплачиваются те клиенты, которые путешествуют нечасто. По оценке Раковой, Mastercard «получит краткосрочное конкурентное преимущество, но, скорее всего, прочие международные платежные системы последуют ее примеру».