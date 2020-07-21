Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

По программе вместе с ипотечным кредитом также можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых. Если одновременно с ипотекой рефинансируются потребительские кредиты, то ставки будут выше: 8,4% и 9,4% соответственно.