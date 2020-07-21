Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 п. п., говорится в пресс-релизе банка. Рефинансировать ипотеку в банке теперь можно по ставке от 7,9% годовых. Такая ставка действует только после подтверждения погашения рефинансируемых кредитов. До такого подтверждения ставка составит 8,4%.
По программе вместе с ипотечным кредитом также можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых. Если одновременно с ипотекой рефинансируются потребительские кредиты, то ставки будут выше: 8,4% и 9,4% соответственно.
Для рефинансирования ипотеки клиенту не нужно предоставлять справку об остатке задолженности в другой кредитной организации. Достаточно подать заявку через DomClick.ru и один раз посетить банк для подписания документов.
Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 п. п., а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для зарплатных клиентов, до 30% – для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.