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Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки

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Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,6 п. п., говорится в пресс-релизе банка. Рефинансировать ипотеку в банке теперь можно по ставке от 7,9% годовых. Такая ставка действует только после подтверждения погашения рефинансируемых кредитов. До такого подтверждения ставка составит 8,4%.

По программе вместе с ипотечным кредитом также можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых. Если одновременно с ипотекой рефинансируются потребительские кредиты, то ставки будут выше: 8,4% и 9,4% соответственно.

Для рефинансирования ипотеки клиенту не нужно предоставлять справку об остатке задолженности в другой кредитной организации. Достаточно подать заявку через DomClick.ru и один раз посетить банк для подписания документов.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам на 0,5 п. п., а также минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10% для зарплатных клиентов, до 30% – для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных