Курс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

Индекс Мосбиржи к этому времени прибавлял 0,9% до 2888,84 пункта, долларовый индекс РТС – 0,76% до 1265,63. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже дешевели на 0,55% до $43,11. Нефть марки WTI к этому времени торговалась на уровне $40,99 (-0,72%).