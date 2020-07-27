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Курс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца

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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля. По данным на 15.36 мск евро стоил 84,0025 руб., доллар – 71,76 руб.

К 16.22 мск евро стоило 84,16 руб., доллар – 71,88 руб.

Индекс Мосбиржи к этому времени прибавлял 0,9% до 2888,84 пункта, долларовый индекс РТС – 0,76% до 1265,63. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже дешевели на 0,55% до $43,11. Нефть марки WTI к этому времени торговалась на уровне $40,99 (-0,72%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных