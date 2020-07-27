Курс евро превысил 84 рубля впервые за три месяца
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже 27 июля впервые за три месяца поднялся выше отметки в 84 руб. Валюта не стоила столько с 22 апреля. По данным на 15.36 мск евро стоил 84,0025 руб., доллар – 71,76 руб.
К 16.22 мск евро стоило 84,16 руб., доллар – 71,88 руб.
Индекс Мосбиржи к этому времени прибавлял 0,9% до 2888,84 пункта, долларовый индекс РТС – 0,76% до 1265,63. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже дешевели на 0,55% до $43,11. Нефть марки WTI к этому времени торговалась на уровне $40,99 (-0,72%).