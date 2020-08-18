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Сумма непогашенных кредитов в банках Европы превысила 360 млрд евро

Ведомости

На конец II квартала 2020 г. непогашенные кредиты в семи крупнейших европейских банках превысили резервы на покрытие потерь в 15 раз. Общая сумма кредитов, выплаты по которым сейчас приостановлены, превышает 360 млрд евро, сообщает агентство Reuters.

Банки предоставили кредитные каникулы миллионам частных лиц и компаний во время пандемии в рамках программ поддержки, которые были инициированы правительствами многих стран. Смогут ли заемщики продолжить выплаты после окончания льготных программ и понесут ли банки убытки, остается неизвестным.

По словам представителей европейских регулирующих органов, банк не обязан сохранять резерв на покрытие потерь от невыплаченных кредитов, если руководство банка уверено, что выплаты возобновятся после окончания льготных программ.

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«Общая сумма кредитов, по которым приостановлены выплаты, не обязательно указывает на финансовые трудности заемщиков», – говорит Томас Верден, директор по связям с банками и регулирующими органами в независимой аудиторской и консалтинговой компании BM&A. По его словам, некоторые заемщики воспользовались возможностью кредитных каникул в качестве подстраховки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных