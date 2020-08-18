Сумма непогашенных кредитов в банках Европы превысила 360 млрд евро

«Общая сумма кредитов, по которым приостановлены выплаты, не обязательно указывает на финансовые трудности заемщиков», – говорит Томас Верден, директор по связям с банками и регулирующими органами в независимой аудиторской и консалтинговой компании BM&A. По его словам, некоторые заемщики воспользовались возможностью кредитных каникул в качестве подстраховки.