ЦБ предупредил о последствиях роста числа россиян с несколькими кредитами
Почти 13 млн заемщиков в России на 1 апреля 2020 г. имели больше одного кредита, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «Анализ динамики долговой нагрузки населения России в IV квартале 2019 — I квартале 2020 г. на основе данных Бюро кредитных историй». При этом число таких граждан растет, что создает дополнительные риски для банков, которые выдали займы первыми, предупреждает регулятор.
За полгода количество россиян, у которых есть хотя бы один кредит в банке или заем в микрофинансовой организации (МФО), выросло на 1,1 млн до 42 млн человек. При этом на граждан, имеющих обязательства сразу перед несколькими кредитными организациями, приходится доля свыше 30% (12,8 млн человек). И кредит в банке, и заем в МФО есть у 3,2 млн клиентов. У большинства остальных ‒ долги по нескольким банковским ссудам.
«Постепенное увеличение количества заемщиков, имеющих одновременно несколько кредитных продуктов, а также частичный уход банковских заемщиков в МФО могут приводить к росту долговой нагрузки заемщиков», ‒ предупредил Банк России. Под показателем долговой нагрузкой (ПДН) заемщика понимается соотношение объема его ежемесячных платежей по кредитам к доходу. Показатель был введен регулятором 1 октября 2019 г. для лучшей оценки риска банками при кредитовании клиентов.
В ситуации увеличения числа граждан с несколькими кредитами и займами одновременно существуют риски для кредитных организаций, которые выдали ссуды до того, как их клиенты взяли на себя еще несколько обязательств. В итоге банки могут не знать о росте долговой нагрузки заемщика и недооценивать уровень риска по нему. В связи с этим ЦБ предлагает в будущем ввести возможность пересчета ПДН с некоторой периодичностью, чтобы регулярно обновлять данные по клиентам и понимать уровень риска по ним, сообщила пресс-служба регулятора.
ПДН полезен не только для банков, но и для потребителей финансовых услуг, поскольку он защищает граждан от ситуации, когда из-за большого числа ссуд они не могут обслуживать долги. Тем не менее к 1 апреля 2020 г. регулятор зафиксировал рекордный уровень закредитованности населения. Так, российские домохозяйства отдавали на погашение кредитов и займов 10,9% своего дохода, сообщал ЦБ.