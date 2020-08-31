ЦБ предупредил о последствиях роста числа россиян с несколькими кредитами

В ситуации увеличения числа граждан с несколькими кредитами и займами одновременно существуют риски для кредитных организаций, которые выдали ссуды до того, как их клиенты взяли на себя еще несколько обязательств. В итоге банки могут не знать о росте долговой нагрузки заемщика и недооценивать уровень риска по нему. В связи с этим ЦБ предлагает в будущем ввести возможность пересчета ПДН с некоторой периодичностью, чтобы регулярно обновлять данные по клиентам и понимать уровень риска по ним, сообщила пресс-служба регулятора.