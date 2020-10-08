Семь банков России вошли в мировой топ-150 по приему карт в магазинах
Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф-банк», банк «Русский стандарт», Промсвязьбанк и «Альфа-банк» вошли в список 150 крупнейших эквайеров мира по количеству платежей, обработанных через устройства приема карт в торговых точках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Nilson Report, проведенного по итогам 2019 г.
Сбербанк занял третье место в рейтинге, уступив компании FIS (36,7 млрд платежей) и американскому JPMorgan Chase (29,4 млрд платежей): через его сеть эквайринга было проведено 20,6 млрд платежей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. ВТБ, через сеть которого в 2019 г. прошло 2,2 млрд платежей, в мировом топе оказался на 35 месте. Сеть Газпромбанка обработала 933 млн платежей. Банк стал 59 в рейтинге.
Впервые в топ-150 крупнейших эквайеров вошел «Тинькофф-банк». Он занял 88 место в списке. Сразу за ним оказался банк «Русский стандарт». Промсвязьбанк и «Альфа-банк» – на 89, 103 и 135 строчках соответственно.
Также, согласно исследованию, Россия вместе с Францией и Ираном находится на втором месте по количеству банков из одной страны в мировом рейтинге. Лидером при этом является Турция.