Семь банков России вошли в мировой топ-150 по приему карт в магазинах

Сбербанк занял третье место в рейтинге, уступив компании FIS (36,7 млрд платежей) и американскому JPMorgan Chase (29,4 млрд платежей): через его сеть эквайринга было проведено 20,6 млрд платежей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. ВТБ, через сеть которого в 2019 г. прошло 2,2 млрд платежей, в мировом топе оказался на 35 месте. Сеть Газпромбанка обработала 933 млн платежей. Банк стал 59 в рейтинге.