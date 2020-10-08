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Семь банков России вошли в мировой топ-150 по приему карт в магазинах

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Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф-банк», банк «Русский стандарт», Промсвязьбанк и «Альфа-банк» вошли в список 150 крупнейших эквайеров мира по количеству платежей, обработанных через устройства приема карт в торговых точках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Nilson Report, проведенного по итогам 2019 г.

Сбербанк занял третье место в рейтинге, уступив компании FIS (36,7 млрд платежей) и американскому JPMorgan Chase (29,4 млрд платежей): через его сеть эквайринга было проведено 20,6 млрд платежей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. ВТБ, через сеть которого в 2019 г. прошло 2,2 млрд платежей, в мировом топе оказался на 35 месте. Сеть Газпромбанка обработала 933 млн платежей. Банк стал 59 в рейтинге.

Впервые в топ-150 крупнейших эквайеров вошел «Тинькофф-банк». Он занял 88 место в списке. Сразу за ним оказался банк «Русский стандарт». Промсвязьбанк и «Альфа-банк» – на 89, 103 и 135 строчках соответственно.

Также, согласно исследованию, Россия вместе с Францией и Ираном находится на втором месте по количеству банков из одной страны в мировом рейтинге. Лидером при этом является Турция.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных