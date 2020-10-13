«Газпром» разместил два транша бессрочных еврооблигаций
«Газпром» разместил два выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму $1,4 млрд с доходностью 4,6% и на 1 млрд евро с доходностью 3,9% со сроком до первого колл-опциона 5,25 лет, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков через пресс-службу. Газпромбанк является одним из организаторов размещения.
«Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и €2,4 млрд», — рассказал Шулаков. В частности, около 250 инвесторов подали заявки по траншу в долларах и порядка 210 — по траншу в евро, в том числе инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной Европы, Азии и России. «Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80%», — отметил Шулаков.
По его словам, в ходе сбора заявок удалось добиться трехкратного снижения первоначальных ценовых ориентиров до финальной ставки купона на 65 базисных пунктов для транша в долларах и на 60 базисных пунктов в евро.
«Спред ко вторичной кривой еврооблигаций ПАО “Газпром” составил около 190 бп (транш в евро) и около 180 бп (транш в долларах США). Спред к мид-свопам: 435 бп (транш в евро) и 420 бп (транш в долларах США). В этом году ведущие мировые нефтегазовые и энергетические компании активно размещали свои бессрочные гибридные облигации. Но стоит отметить, что такие эмитенты, как BP, Eni, Enel в итоге разместили такие облигации со спредом к своим старшим облигациям выше 200 б.п.», — сказал Шулаков.