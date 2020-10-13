«Газпром» разместил два транша бессрочных еврооблигаций

«Спред ко вторичной кривой еврооблигаций ПАО “Газпром” составил около 190 бп (транш в евро) и около 180 бп (транш в долларах США). Спред к мид-свопам: 435 бп (транш в евро) и 420 бп (транш в долларах США). В этом году ведущие мировые нефтегазовые и энергетические компании активно размещали свои бессрочные гибридные облигации. Но стоит отметить, что такие эмитенты, как BP, Eni, Enel в итоге разместили такие облигации со спредом к своим старшим облигациям выше 200 б.п.», — сказал Шулаков.