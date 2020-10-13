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«Газпром» разместил два транша бессрочных еврооблигаций

Ведомости

«Газпром» разместил два выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций на сумму $1,4 млрд с доходностью 4,6% и на 1 млрд евро с доходностью 3,9% со сроком до первого колл-опциона 5,25 лет, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков через пресс-службу. Газпромбанк является одним из организаторов размещения. 

«Этот выпуск привлек широко диверсифицированный по географии и по типу инвесторов спрос, превысивший по ходу сбора заявок $4,6 млрд и €2,4 млрд», — рассказал Шулаков. В частности, около 250 инвесторов подали заявки по траншу в долларах и порядка 210 — по траншу в евро, в том числе инвесторы из Великобритании, Швейцарии и других стран континентальной Европы, Азии и России. «Суммарно по обоим траншам сделки международный спрос составил 80%», — отметил Шулаков. 

По его словам, в ходе сбора заявок удалось добиться трехкратного снижения первоначальных ценовых ориентиров до финальной ставки купона на 65 базисных пунктов для транша в долларах и на 60 базисных пунктов в евро.

«Спред ко вторичной кривой еврооблигаций ПАО “Газпром” составил около 190 бп (транш в евро) и около 180 бп (транш в долларах США). Спред к мид-свопам: 435 бп (транш в евро) и 420 бп (транш в долларах США). В этом году ведущие мировые нефтегазовые и энергетические компании активно размещали свои бессрочные гибридные облигации. Но стоит отметить, что такие эмитенты, как BP, Eni, Enel в итоге разместили такие облигации со спредом к своим старшим облигациям выше 200 б.п.», — сказал Шулаков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных