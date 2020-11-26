ЦБ предупредил о риске возникновения «зомби-заемщиков» среди компаний
Необходимо, чтобы банки своевременно признавали потери по невозвратным кредитам компаний, иначе на финансовом рынке появятся «зомби-заемщики» – юрлица, которые не восстановят свою платежеспособность после реструктуризации долгов, следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России за II – III квартал 2020 г.
«В целом на текущей фазе кризиса можно ожидать активной реализации кредитных рисков. Важно, чтобы признание потерь по невозвратным кредитам не откладывалось на длительный срок, так как это может приводить к появлению «зомби-заемщиков» и препятствовать кредитованию эффективных компаний», — говорится в документе.
Из обзора также следует, что долговая нагрузка российского корпоративного сектора выросла в период с IV квартала 2019 г. по II квартал 2020 г. на 14%. Регулятор пояснил, что это произошло как за счет существенного снижения прибыли предприятий на фоне пандемии коронавируса, так и переоценки валютной составляющей долга из-за ослабления рубля.
Из-за этого риски несвоевременного обслуживания компаниями долгов по кредитам возрастают, предупредил ЦБ. Отмечается, что сложнее всего восстановить финансовое положение будет предприятиям, занимающимся авиаперевозками, торговой и офисной недвижимостью, туризмом, гостиничным бизнесом и общественным питанием.
При этом регулятор считает, что кредиты компаний из туристической отрасли, сфер гостиничного бизнеса и общественного питания не создают значительных рисков для банковской системы России, потому что их доля в общем корпоративном портфеле банков невысока – 1,1%.
Пока ЦБ удалось «отложить» рост плохих и безнадежных долгов в корпоративном портфеле банков за счет того, что до 1 апреля 2021 г. кредитным организациям можно не формировать резервы по кредитам (в том числе реструктурированным) крупному бизнесу, а до 1 июля 2021 г. – кредитам малых и средних предприятий. В связи с этим в течение II и III кварталов 2020 г. доля «плохих» долгов компаний снизилась на 0,4 п.п., до 10,7%.
ЦБ считает, что сейчас российские банки более устойчивы к реализации кредитных рисков, чем во время кризисов 2008–2009 гг. и 2014–2015 гг. Это обусловлено более высоким качеством кредитного портфеля и накопленными буферами капитала в 6,5 трлн руб. «Буферов капитала будет достаточно для того, чтобы признавать потери по кредитам и продолжать кредитовать экономику», — резюмировал регулятор.