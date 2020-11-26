ЦБ предупредил о риске возникновения «зомби-заемщиков» среди компаний

Пока ЦБ удалось «отложить» рост плохих и безнадежных долгов в корпоративном портфеле банков за счет того, что до 1 апреля 2021 г. кредитным организациям можно не формировать резервы по кредитам (в том числе реструктурированным) крупному бизнесу, а до 1 июля 2021 г. – кредитам малых и средних предприятий. В связи с этим в течение II и III кварталов 2020 г. доля «плохих» долгов компаний снизилась на 0,4 п.п., до 10,7%.