Стоимость биткойна преодолела отметку в $38 000
Цена биткойна на торгах 7 января преодолела отметку в $38 000, следует из данных портала CoinMarketCap. К 16:15 мск его стоимость составила более $38 293.
За сутки криптовалюта подорожала более чем на 9,2%, за неделю – на 31,5%. Ее капитализация сегодня достигла $708,6 млрд.
Индекс доминирования биткойна, отражающий, насколько он превалирует над другими криптовалютами, вырос до 68,74%.
Биткойн быстрыми темпами дорожает с конца октября. 31 декабря его стоимость достигла $28 930, хотя до октября не поднималась выше $12 326. На 1 января 2020 г. цена криптовалюты составляла почти $7204, а на 1 января 2021 г. – $29 415.