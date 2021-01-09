Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам
Открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) может стать лучшей альтернативой депозитам в банке для российских инвесторов в 2021 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на управляющего активами компании «БКС» Андрея Русецкого.
«Если искать альтернативу в противовес депозитам по "налоговому" принципу, то здесь один из лучших вариантов – это открытый паевой инвестиционный фонд», – сказал Русецкий.
Внутри такого ПИФа нет налогов на дивиденды, процентные доходы и купоны, что позволяет управляющей компании направлять «сэкономленные» средства в инвестиции, отметил он.
Другим привлекательным инструментом для инвесторов является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, при этом сумма вычета не превышает 52 000 руб. в год, объяснил эксперт.