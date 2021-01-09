Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам

Другим привлекательным инструментом для инвесторов является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, при этом сумма вычета не превышает 52 000 руб. в год, объяснил эксперт.