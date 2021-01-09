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Эксперт назвал лучшую альтернативу банковским депозитам

Ведомости

Открытый паевой инвестиционный фонд (ОПИФ) может стать лучшей альтернативой депозитам в банке для российских инвесторов в 2021 г., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на управляющего активами компании «БКС» Андрея Русецкого.

«Если искать альтернативу в противовес депозитам по "налоговому" принципу, то здесь один из лучших вариантов – это открытый паевой инвестиционный фонд», – сказал Русецкий.

Внутри такого ПИФа нет налогов на дивиденды, процентные доходы и купоны, что позволяет управляющей компании направлять «сэкономленные» средства в инвестиции, отметил он.

Другим привлекательным инструментом для инвесторов является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – государство возвращает 13% от суммы, которую инвестор вносит в течение года, при этом сумма вычета не превышает 52 000 руб. в год, объяснил эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных