В России ужесточили контроль за операциями с наличными
С 10 января в России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они усиливают контроль за операциями с наличными. В частности, информация об операциях свыше 600 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг.
«Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», — цитирует ТАСС юриста налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрия Кириллова.
Кроме того, как пояснил юрист агентству, законом вводятся ещё два ограничения с операциями в потребительской сфере. Закон вводит контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тыс.руб., а также возврат средств со счетов мобильных операторов на ту же сумму.
«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — добавил Кириллов.