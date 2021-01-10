В России ужесточили контроль за операциями с наличными

Кроме того, как пояснил юрист агентству, законом вводятся ещё два ограничения с операциями в потребительской сфере. Закон вводит контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тыс.руб., а также возврат средств со счетов мобильных операторов на ту же сумму.