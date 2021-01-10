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В России ужесточили контроль за операциями с наличными

Ведомости

С 10 января в России вступили в силу поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Они усиливают контроль за операциями с наличными. В частности, информация об операциях свыше 600 тыс. руб. теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. 

«Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», — цитирует ТАСС юриста налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрия Кириллова. 

Кроме того, как пояснил юрист агентству, законом вводятся ещё два ограничения с операциями в потребительской сфере. Закон вводит контроль за почтовыми переводами на сумму свыше 100 тыс.руб., а также возврат средств со счетов мобильных операторов на ту же сумму. 

«Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — добавил Кириллов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных