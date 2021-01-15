Минэкономики предложило запретить покупку банков государством
Представитель Минэка подтвердил отправку документа. Пресс-служба правительства сообщила, что законопроект находится на стадии рассмотрения и проработки. Пресс-служба Минфина сообщила, что документ поступил на рассмотрение в министерство в 2019 г. и был согласован.
Издание отмечает, что в законопроекте предлагается запретить России и ее субъектам, Центробанку и компаниям или банкам с госучастием покупать банки. Если запрет будет нарушен, сделка по покупке акций будет признана ничтожной по решению суда, говорится в документе. В нем также предусмотрены исключения, когда покупатель с госучастием может приобрести акции банка.
В пояснительной записке говорится, что необходимость введения запрета появилась из-за ситуации в финансовом секторе. По данным Минэкономразвития, в 2018 г. доля государства на банковском рынке достигла 70%. Замминистра экономического развития Илья Торосов пояснил изданию, что законопроект поможет создать оптимальные условия для развития конкуренции в финансовом секторе. Министерство также предусмотрело перечень исключений, когда покупатель с госучастием может приобрести акции банка.