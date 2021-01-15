Минэкономики предложило запретить покупку банков государством

Издание отмечает, что в законопроекте предлагается запретить России и ее субъектам, Центробанку и компаниям или банкам с госучастием покупать банки. Если запрет будет нарушен, сделка по покупке акций будет признана ничтожной по решению суда, говорится в документе. В нем также предусмотрены исключения, когда покупатель с госучастием может приобрести акции банка.