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Минэкономики предложило запретить покупку банков государством

Ведомости

Минэкономразвития внесло на рассмотрение в правительство законопроект, в котором предлагается ограничить возможность государства покупать акции или доли организаций финансового сектора, сообщил РБК со ссылкой на документ. Его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству. 

Представитель Минэка подтвердил отправку документа. Пресс-служба правительства сообщила, что законопроект находится на стадии рассмотрения и проработки. Пресс-служба Минфина сообщила, что документ поступил на рассмотрение в министерство в 2019 г. и был согласован. 

Издание отмечает, что в законопроекте предлагается запретить России и ее субъектам, Центробанку и компаниям или банкам с госучастием покупать банки. Если запрет будет нарушен, сделка по покупке акций будет признана ничтожной по решению суда, говорится в документе. В нем также предусмотрены исключения, когда покупатель с госучастием может приобрести акции банка. 

В пояснительной записке говорится, что необходимость введения запрета появилась из-за ситуации в финансовом секторе. По данным Минэкономразвития, в 2018 г. доля государства на банковском рынке достигла 70%. Замминистра экономического развития Илья Торосов пояснил изданию, что законопроект поможет создать оптимальные условия для развития конкуренции в финансовом секторе. Министерство также предусмотрело перечень исключений, когда покупатель с госучастием может приобрести акции банка. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных