Группа «Аэрофьюэлз» сообщила о планах по выходу на облигационный рынок
Группа компаний «Аэрофьюэлз», развивающая сеть топливозаправочных комплексов в аэропортах России, планирует выйти на облигационный рынок и привлечь в 2021 г. 3 млрд руб., рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Владимир Спиридонов. По его словам, привлечь эти средства планируется тремя траншами, книга заявок по первому открывается 25 февраля.
Согласно презентации компании на сайте Московской биржи, объем дебютного выпуска составит 1 млрд руб., срок обращения — три года с выплатой купона 4 раза в год, индикаторная ставка первого купона — 9 — 9,5%. Облигации будут размещаться по открытой подписке, организатор — «Райффайзенбанк».
В презентации указано, что общий объем инвестпрограммы компании до 2027 г. составляет 5 млрд руб., 2 млрд руб. из которых — собственные средства. Привлеченные деньги будут направлены на строительство нового ТЗК и реконструкцию трех существующих, приобретение новых топливозаправщиков и реконструкцию аэропорта в Чебоксарах. Дебютный облигационный заем будет направлен, главным образом, на реконструкцию аэропорта в Чебоксарах, отметил Спиридонов.
«Аэрофьюэлз» создана в 1995 г., в 1999 г. у компании появился первый собственный топливозаправочный комплекс (в аэропорту Улан-Удэ). В 2001 г. компания создала совместное предприятие с Shell по заправке самолетов в аэропорту «Домодедово» и в 2016 году выкупила долю в нем у англо-голландской нефтяной компании. Сейчас у «Аэрофьюэлз» 28 собственных топливозаправочных комплексов, 12 лабораторий по проверке качества топлива, 2 аэропорта (Курган и Чебоксары).
По данным «Аэрофьюэлз», выручка компании в 2020 г. составила 17 млрд руб. при объеме реализации 400 тыс. т топлива, EBITDA — 0,5 млрд руб, соотношение чистого долга к EBITDA — 1,5. В 2019 г., до пандемии, выручка компании составила 37 млрд руб. при объеме реализации в 812 тыс. тонн керосина. К 2027 г. компания рассчитывает нарастить объем продаж в три раза до 1,2 млн т и выйти на показатель выручки в размере 55 млрд руб.