Группа «Аэрофьюэлз» сообщила о планах по выходу на облигационный рынок

«Аэрофьюэлз» создана в 1995 г., в 1999 г. у компании появился первый собственный топливозаправочный комплекс (в аэропорту Улан-Удэ). В 2001 г. компания создала совместное предприятие с Shell по заправке самолетов в аэропорту «Домодедово» и в 2016 году выкупила долю в нем у англо-голландской нефтяной компании. Сейчас у «Аэрофьюэлз» 28 собственных топливозаправочных комплексов, 12 лабораторий по проверке качества топлива, 2 аэропорта (Курган и Чебоксары).