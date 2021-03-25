«Сбер» впервые с 2017 года стал самым надежным банком по версии Forbes

Рейтинг «Сбера» составил BBB по оценке агентства Fitch и AAA по оценке АКРА. Такой же показатель у Райффайзенбанка, Росбанка, ИНГ Банка (Евразия), HSBC банка, Bank of China, СЭБ Банка и China Construction Bank. В такой порядке по убыванию они расположены в рейтинге Forbes. Однако «Сбер» заметно опережает их по размеру активов — 33,14 трлн руб. Для сравнения у лидера прошлого года — Райффайзенбанка, который теперь на второй позиции, активы оценили в 1,5 трлн руб.