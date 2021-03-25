«Сбер» впервые с 2017 года стал самым надежным банком по версии Forbes
«Сбер» занял первую строчку в рейтинге 100 самых надежных банков России по версии Forbes. Как отмечает издание, в последний раз кредитная организация лидировала в этом списке в 2017 г., после чего на протяжении двух лет занимала четвертую позицию.
Первичные данные по рейтингам, активам и другим показателям, на которых основан рейтинг, собрало для Forbes рейтинговое агентство «Эксперт РА». При составлении топ-100 издание опиралось на сведения аккредитованных Банком России международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА», НКР) рейтинговых агентств. Сначала банки были отобраны на основе рейтинга от любого из них. Затем кредитные организации расположили по убыванию рейтингов, а те, у кого этот показатель одинаковый, — по убыванию активов.
Максимальную оценку — 5 звезд надежности — Forbes дал 14 банкам. Среди них оказались как российские кредитные организации, так и «дочки» иностранных банков. Данный показатель отражает, что банк имеет самый высокий уровень надежности и имеет рейтинг BBB и BBB– по международной шкале и AAA по национальной шкале.
Рейтинг «Сбера» составил BBB по оценке агентства Fitch и AAA по оценке АКРА. Такой же показатель у Райффайзенбанка, Росбанка, ИНГ Банка (Евразия), HSBC банка, Bank of China, СЭБ Банка и China Construction Bank. В такой порядке по убыванию они расположены в рейтинге Forbes. Однако «Сбер» заметно опережает их по размеру активов — 33,14 трлн руб. Для сравнения у лидера прошлого года — Райффайзенбанка, который теперь на второй позиции, активы оценили в 1,5 трлн руб.
В топ-10 самых надежных банков России также вошли ВТБ и Газпромбанк. Их международные рейтинги составили BBB– и BB+ соответственно, а активны оценили в 16,4 трлн руб. и 7,2 трлн руб. соответственно.