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«Сбер» впервые с 2017 года стал самым надежным банком по версии Forbes

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«Сбер» занял первую строчку в рейтинге 100 самых надежных банков России по версии Forbes. Как отмечает издание, в последний раз кредитная организация лидировала в этом списке в 2017 г., после чего на протяжении двух лет занимала четвертую позицию.

Первичные данные по рейтингам, активам и другим показателям, на которых основан рейтинг, собрало для Forbes рейтинговое агентство «Эксперт РА». При составлении топ-100 издание опиралось на сведения аккредитованных Банком России международных (S&P, Moody's, Fitch) и российских (АКРА, «Эксперт РА», НКР) рейтинговых агентств. Сначала банки были отобраны на основе рейтинга от любого из них. Затем кредитные организации расположили по убыванию рейтингов, а те, у кого этот показатель одинаковый, — по убыванию активов.

Максимальную оценку — 5 звезд надежности — Forbes дал 14 банкам. Среди них оказались как российские кредитные организации, так и «дочки» иностранных банков. Данный показатель отражает, что банк имеет самый высокий уровень надежности и имеет рейтинг BBB и BBB– по международной шкале и AAA по национальной шкале. 

Рейтинг «Сбера» составил BBB по оценке агентства Fitch и AAA по оценке АКРА. Такой же показатель у Райффайзенбанка, Росбанка, ИНГ Банка (Евразия), HSBC банка, Bank of China, СЭБ Банка и China Construction Bank. В такой порядке по убыванию они расположены в рейтинге Forbes. Однако «Сбер» заметно опережает их по размеру активов — 33,14 трлн руб. Для сравнения у лидера прошлого года — Райффайзенбанка, который теперь на второй позиции, активы оценили в 1,5 трлн руб.

В топ-10 самых надежных банков России также вошли ВТБ и Газпромбанк. Их международные рейтинги составили BBB– и BB+ соответственно, а активны оценили в 16,4 трлн руб. и 7,2 трлн руб. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных