Россияне назвали справедливый размер ипотечной ставки
Больше половины (55%) россиян считают, что справедливый размер ипотечной ставки в стране должен составлять от 1 до 5%, следует из результатов опроса (есть в распоряжении «Ведомостей»), проведенного банком «Открытие» среди 1000 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 000.
Каждый пятый (21%) выразил мнение, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%, 7% сочли справедливой ставку в 5-7%, а 2% поддержали ставку в 7-9%.
Таким образом, большинство людей не считают справедливой ставку, которая действует в России сейчас. По данным Центробанка, на 1 мая средневзвешенная ставка по ипотеке в стране составила 7,3%. При этом эксперты «Дом.РФ» посчитали, что на 4 июня средняя ставка на покупку новостройки среди топ-15 ипотечных банков России составила 8,12%, а недвижимости на вторичном рынке — 8,35%.
Запросу большего числа граждан удовлетворяет средняя ставка по льготной программе «Господдержка 2020». Пока показатель здесь составляет 5,6%. Однако с 1 июля правительство приняло решение увеличить максимально допустимый размер ставки с нынешних 6,5% до 7%. Это произошло на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, которая сейчас составляет 5% годовых. Аналитики ожидают, что на заседании 11 июня совет директоров регулятора еще раз увеличит ее.
На фоне этого 60% россиян считают, что во второй половине текущего года ставки по ипотеке вырастут, выяснили в «Открытии». 38% из них ожидают незначительное увеличение в пределах 1-2 п.п. В то же время почти четверть убеждена, что показатели повысятся минимум на 5 п.п.
Мнение, что до конца года ипотечные ставки не изменятся, выразили 8% опрошенных. Лишь 1% уверен, что ставки вовсе упадут.