Россияне назвали справедливый размер ипотечной ставки

На фоне этого 60% россиян считают, что во второй половине текущего года ставки по ипотеке вырастут, выяснили в «Открытии». 38% из них ожидают незначительное увеличение в пределах 1-2 п.п. В то же время почти четверть убеждена, что показатели повысятся минимум на 5 п.п.