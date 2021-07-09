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«Сбер» назвал долю супругов до 30 лет среди семей с ипотекой

Ведомости

На супругов младше 30 лет на данный момент приходится 14,9% от общей доли семей с ипотекой в Сбербанке, следует из данных сервиса «Домклик», сообщила пресс-служба кредитной организации.

Однако чаще всего ипотеку берут пары в возрасте от 30 до 40 лет, выяснили аналитики. На них приходится доля 49,8%.

Оставшиеся 35,3% семейных ипотек — у супругов старше 40 лет. В Сбербанке обратили внимание на рост данного показателя. В первом полугодии 2020 г. таковых было 34,9%.

«На россиян, которые состоят в браке, сегодня приходится почти 40% всех ипотечных кредитов, а на семьи с несовершеннолетними детьми — почти четверть. Чаще всего ипотеку в этом году семьи в браке оформляли в Москве и Красноярском крае», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В первом полугодии 2021 г. Сбербанк выдал 507 100 ипотечных кредитов на сумму свыше 1,3 трлн руб. Это в 1,7 раза и 2,1 раза больше, чем в сопоставимый период 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных