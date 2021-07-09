«Сбер» назвал долю супругов до 30 лет среди семей с ипотекой
На супругов младше 30 лет на данный момент приходится 14,9% от общей доли семей с ипотекой в Сбербанке, следует из данных сервиса «Домклик», сообщила пресс-служба кредитной организации.
Однако чаще всего ипотеку берут пары в возрасте от 30 до 40 лет, выяснили аналитики. На них приходится доля 49,8%.
Оставшиеся 35,3% семейных ипотек — у супругов старше 40 лет. В Сбербанке обратили внимание на рост данного показателя. В первом полугодии 2020 г. таковых было 34,9%.
«На россиян, которые состоят в браке, сегодня приходится почти 40% всех ипотечных кредитов, а на семьи с несовершеннолетними детьми — почти четверть. Чаще всего ипотеку в этом году семьи в браке оформляли в Москве и Красноярском крае», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
В первом полугодии 2021 г. Сбербанк выдал 507 100 ипотечных кредитов на сумму свыше 1,3 трлн руб. Это в 1,7 раза и 2,1 раза больше, чем в сопоставимый период 2020 г.