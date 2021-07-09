«Сбер» назвал долю супругов до 30 лет среди семей с ипотекой

«На россиян, которые состоят в браке, сегодня приходится почти 40% всех ипотечных кредитов, а на семьи с несовершеннолетними детьми — почти четверть. Чаще всего ипотеку в этом году семьи в браке оформляли в Москве и Красноярском крае», — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.