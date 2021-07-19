ВЭБ.РФ в первом полугодии удвоил объем выданных кредитов
Госкорпорация ВЭБ.РФ выдала кредиты на сумму более 172 млрд руб. в первом полугодии 2021 г., что в два раза выше показателя аналогичного периода 2020 г., говорится в сообщении корпорации.
«Объём выданных ВЭБ.РФ кредитных средств за первое полугодие 2021 г. составил более 172 млрд руб., что превышает аналогичный прошлогодний показатель (95,4 млрд руб.) в 1,8 раза, объем гарантий превысил 140 млрд руб., что более чем вдвое превышает показатель прошлого года (66,4 млрд руб.)», — сообщил ВЭБ.РФ.
Ключевыми направлениями инвестирования в 2021 г. стали промышленность, инфраструктура, поддержка экспорта и малый и средний бизнес.
Первый зампредседателя правления госкорпорации Николай Цехомский сообщил, что ВЭБ направил 178,2 млрд руб. на финансирование проектов в сфере промышленности, более 12,1 млрд руб. – на инфраструктуру, в том числе проекты в городской экономике, более 17,8 млрд – на поддержку экспорта российской высокотехнологичной продукции. Также корпорация профинансирует строительство завода «Арктик СПГ 2», модернизацию трамвайной сети в Таганроге и строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Толмачево» в Новосибирске.
В сообщении говорится, что ВЭБ.РФ предоставил поручительства в пользу коммерческих банков на 104,6 млрд руб. в рамках льготной программы кредитования под 3%, которая направлена на поддержку занятости и восстановление бизнеса. «Задача ВЭБ.РФ, согласно новой стратегии, направить в этом году на поддержку экономики порядка 850 млрд руб. и принять на себя обязательства по финансированию новых проектов на сумму в 750 млрд», — отметили в корпорации.