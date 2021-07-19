Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

ВЭБ.РФ в первом полугодии удвоил объем выданных кредитов

Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ выдала кредиты на сумму более 172 млрд руб. в первом полугодии 2021 г., что в два раза выше показателя аналогичного периода 2020 г., говорится в сообщении корпорации.

«Объём выданных ВЭБ.РФ кредитных средств за первое полугодие 2021 г. составил более 172 млрд руб., что превышает аналогичный прошлогодний показатель (95,4 млрд руб.) в 1,8 раза, объем гарантий превысил 140 млрд руб., что более чем вдвое превышает показатель прошлого года (66,4 млрд руб.)», — сообщил ВЭБ.РФ.

Ключевыми направлениями инвестирования в 2021 г. стали промышленность, инфраструктура, поддержка экспорта и малый и средний бизнес.

Первый зампредседателя правления госкорпорации Николай Цехомский сообщил, что ВЭБ направил 178,2 млрд руб. на финансирование проектов в сфере промышленности, более 12,1 млрд руб. – на инфраструктуру, в том числе проекты в городской экономике, более 17,8 млрд – на поддержку экспорта российской высокотехнологичной продукции. Также корпорация профинансирует строительство завода «Арктик СПГ 2», модернизацию трамвайной сети в Таганроге и строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Толмачево» в Новосибирске.

В сообщении говорится, что ВЭБ.РФ предоставил поручительства в пользу коммерческих банков на 104,6 млрд руб. в рамках льготной программы кредитования под 3%, которая направлена на поддержку занятости и восстановление бизнеса. «Задача ВЭБ.РФ, согласно новой стратегии, направить в этом году на поддержку экономики порядка 850 млрд руб. и принять на себя обязательства по финансированию новых проектов на сумму в 750 млрд», — отметили в корпорации.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных