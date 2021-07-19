ВЭБ.РФ в первом полугодии удвоил объем выданных кредитов

В сообщении говорится, что ВЭБ.РФ предоставил поручительства в пользу коммерческих банков на 104,6 млрд руб. в рамках льготной программы кредитования под 3%, которая направлена на поддержку занятости и восстановление бизнеса. «Задача ВЭБ.РФ, согласно новой стратегии, направить в этом году на поддержку экономики порядка 850 млрд руб. и принять на себя обязательства по финансированию новых проектов на сумму в 750 млрд», — отметили в корпорации.