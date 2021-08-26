Темпы отзыва лицензий у банков ускорились на фоне борьбы ЦБ с онлайн-казино
В апреле–июне этого года Банк России отозвал или аннулировал лицензии 20 кредитных организаций, что в 2,5 раза больше, чем в I квартале, сообщает РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА». В итоге в целом за первое полугодие с рынка ушли 28 участников, причем в отношении некоторых из них меры были приняты из-за обслуживания ими азартных игр, ставок, расчетно-кассового обслуживания букмекерских контор, часто не зарегистрированных в соответствии с законодательством.
Управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов пояснил, что в целом основное число решений по отзыву лицензий связано с регуляторными основаниями.
«Это вовлеченность в проведение сомнительных операций. И в рамках этой классификации новый сегмент — это кредитные организации, преимущественно небанковские, которые обслуживают азартные игры, ставки, расчетно-кассовое обслуживание букмекерских контор, зачастую не зарегистрированных в соответствии с законодательством. Это частный случай, он уточняется в пресс-релизах Банка России, причем именно такой детализации вовлеченности в проведение сомнительных операций раньше не было», — рассказал эксперт.
Во время первой волны пандемии коронавируса в прошлом году ЦБ приостановил расчистку банковского сектора. Так, во II квартале 2020 г. регулятор перестал проводить выездные проверки кредитных организаций. Он вернулся к ним в июле. На данный момент процессы по консолидации сектора по скорости не уступают допандемийным, сказал Беликов.
В «Эксперт РА» полагают, что в ближайший год «в зоне повышенного риска прекращения деятельности» будут до 30 банков, что эквивалентно 8,7% действующих участников рынка. Причины потенциального отзыва лицензий все те же. При этом ЦБ сохранит фокус на операциях с онлайн-казино, заявил Беликов.
«Тема сомнительных операций, связанных с гэмблингом (азартными играми. — Прим. ред.), в спектре внимания Банка России находится уже немалое время, можно предположить, что в этом направлении основная работа проведена», — отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.
По данным «Эксперт РА», к 1 июля этого года индекс здоровья российского банковского сектора, отражающий, какая доля участников рынка продолжит деятельность на горизонте 12 месяцев, составил 91,3%. С начала года показатель увеличился на 0,3 п. п. Беликов уточнил, что текущее значение — максимальное за всю историю наблюдений.
По мнению экспертов, в целом на устойчивость банков в России могут негативно повлиять пять факторов. Сюда относятся отложенный стресс по корпоративным кредитам, выданным крупным заемщикам и реструктуризированным в период пандемии; обесценение доли потребительских ссуд; рост стоимости привлечения средств банками на фоне повышения ключевой ставки; охлаждение в ипотеке и потребкредитовании; а также увеличение затрат банков на обеспечение своей деятельности.