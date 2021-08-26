Темпы отзыва лицензий у банков ускорились на фоне борьбы ЦБ с онлайн-казино

В апреле–июне этого года Банк России отозвал или аннулировал лицензии 20 кредитных организаций, что в 2,5 раза больше, чем в I квартале, сообщает РБК со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА». В итоге в целом за первое полугодие с рынка ушли 28 участников, причем в отношении некоторых из них меры были приняты из-за обслуживания ими азартных игр, ставок, расчетно-кассового обслуживания букмекерских контор, часто не зарегистрированных в соответствии с законодательством.