Чистая прибыль Совкомбанка выросла почти в 2,7 раза в первом полугодии

Розничный кредитный портфель Совкомбанка за первое полугодие вырос на 44% и достиг 429 млн руб. Этому поспособствовали увеличение портфеля карты «Халва», залогового кредитования, а также покупка банка «Восточный», розничный портфель которого на 30 июня составлял 75 млрд руб. Ипотечный портфель Совкомбанка в первом полугодии вырос на 29% до 102 млрд руб., а портфель автокредитов — на 13% до 118 млрд руб. Таким образом, банк вошел в тройку крупнейших в России в сегменте выдачи ссуд на покупку машин, уточнил совладелец и первый заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Хотимский.