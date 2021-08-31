Чистая прибыль Совкомбанка выросла почти в 2,7 раза в первом полугодии
Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие составила 26,2 млрд руб., увеличившись в 2,66 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г., следует из отчетности кредитной организации по МСФО.
Чистый процентный доход банка увеличился на 39% в годовом выражении — до 52 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос на 33% и составил 15 млрд руб.
Стоимость активов Совкомбанка выросла за первое полугодие на 25% и достигла 1,9 трлн руб. Как уточнили в пресс-службе, это произошло в том числе благодаря покупке банка «Восточный».
Совкомбанк закрыл сделку по покупке 88,1% акций «Восточного» у его ключевых акционеров 8 апреля этого года, а в августе в рамках обязательного предложения произвел выкуп у неконтролирующих акционеров 11,7% акций кредитной организации за 1,3 млрд руб., увеличив долю владения до 99,8%. Отмечается, что покупка «Восточного» нацелена на усиление позиций Совкомбанка на Дальнем Востоке.
В целом вклад от приобретения «Восточного» в прибыль группы Совкомбанка за шесть месяцев по 30 июня превысил 1 млрд руб. Процентные доходы благодаря этому увеличились на 7 млрд руб., а непроцентные — на 578 млн руб.
Розничный кредитный портфель Совкомбанка за первое полугодие вырос на 44% и достиг 429 млн руб. Этому поспособствовали увеличение портфеля карты «Халва», залогового кредитования, а также покупка банка «Восточный», розничный портфель которого на 30 июня составлял 75 млрд руб. Ипотечный портфель Совкомбанка в первом полугодии вырос на 29% до 102 млрд руб., а портфель автокредитов — на 13% до 118 млрд руб. Таким образом, банк вошел в тройку крупнейших в России в сегменте выдачи ссуд на покупку машин, уточнил совладелец и первый заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Хотимский.
«Проведенный летом этого года ребрендинг карты «Халва» и ее активная реклама в медиа позволят нарастить темпы роста выдач карт рассрочки во втором полугодии. После интеграции розничного бизнеса банка «Восточный» мы ожидаем существенного увеличения доли банка на рынке банковских карт с лимитами и в сегменте потребительского кредитования», — добавил он.
В Совкомбанке уточнили, что за первые шесть месяцев 2021 г. портфель карты рассрочки «Халва» вырос на 21% и достиг 66 млрд руб. При этом по завершении конвертации кредитных карт банка «Восточный» в карты «Халва» ее портфель вырастет до 120 млрд руб.