Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Финансы

Чистая прибыль Совкомбанка выросла почти в 2,7 раза в первом полугодии

Ведомости

Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие составила 26,2 млрд руб., увеличившись в 2,66 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2020 г., следует из отчетности кредитной организации по МСФО.

Чистый процентный доход банка увеличился на 39% в годовом выражении — до 52 млрд руб. Чистый комиссионный доход вырос на 33% и составил 15 млрд руб.

Стоимость активов Совкомбанка выросла за первое полугодие на 25% и достигла 1,9 трлн руб. Как уточнили в пресс-службе, это произошло в том числе благодаря покупке банка «Восточный».

Совкомбанк закрыл сделку по покупке 88,1% акций «Восточного» у его ключевых акционеров 8 апреля этого года, а в августе в рамках обязательного предложения произвел выкуп у неконтролирующих акционеров 11,7% акций кредитной организации за 1,3 млрд руб., увеличив долю владения до 99,8%. Отмечается, что покупка «Восточного» нацелена на усиление позиций Совкомбанка на Дальнем Востоке.

В целом вклад от приобретения «Восточного» в прибыль группы Совкомбанка за шесть месяцев по 30 июня превысил 1 млрд руб. Процентные доходы благодаря этому увеличились на 7 млрд руб., а непроцентные — на 578 млн руб.

Розничный кредитный портфель Совкомбанка за первое полугодие вырос на 44% и достиг 429 млн руб. Этому поспособствовали увеличение портфеля карты «Халва», залогового кредитования, а также покупка банка «Восточный», розничный портфель которого на 30 июня составлял 75 млрд руб. Ипотечный портфель Совкомбанка в первом полугодии вырос на 29% до 102 млрд руб., а портфель автокредитов — на 13% до 118 млрд руб. Таким образом, банк вошел в тройку крупнейших в России в сегменте выдачи ссуд на покупку машин, уточнил совладелец и первый заместитель председателя правления кредитной организации Сергей Хотимский.

«Проведенный летом этого года ребрендинг карты «Халва» и ее активная реклама в медиа позволят нарастить темпы роста выдач карт рассрочки во втором полугодии. После интеграции розничного бизнеса банка «Восточный» мы ожидаем существенного увеличения доли банка на рынке банковских карт с лимитами и в сегменте потребительского кредитования», — добавил он.

В Совкомбанке уточнили, что за первые шесть месяцев 2021 г. портфель карты рассрочки «Халва» вырос на 21% и достиг 66 млрд руб. При этом по завершении конвертации кредитных карт банка «Восточный» в карты «Халва» ее портфель вырастет до 120 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных