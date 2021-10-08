«Полюс» разместил евробонды на $700 млн
Золотодобывающая компания «Полюс» разместила выпуск еврооблигаций на $700 млн со сроком обращения семь лет по ставке купона 3,25%, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.
«Полюс» успешно закрыл книгу заявок выпуска еврооблигаций с рекордно низкой для компании ставкой купона 3,25% и сроком обращения 7 лет. Сделка состоялась в условиях возросшей волатильности на товарных и в целом финансовых рынках», — отметил Шулаков.
По его словам, большую часть привлеченных средств компания планирует направить на финансирование проводимого одновременно выкупа обращающихся еврооблигаций с целью оптимизации корпоративного долгового портфеля.
Первоначально «Полюс» планировал выкупить находящиеся в обращении облигации не более чем на $500 млн. Однако активное участие держателей еврооблигаций в тендере позволило увеличить выкупаемый объем более чем на 20%, в результате чего итоговый приобретаемый объем составил $650 млн, пояснил Шулаков. Он отметил, что объем книги заявок на пике достигал $1,4 млрд. 41% заявок пришелся на континентальную Европу, 38% — на Россию, 20% — на Великобританию и США, 1% — на Азию.