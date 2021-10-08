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«Полюс» разместил евробонды на $700 млн

Ведомости

Золотодобывающая компания «Полюс» разместила выпуск еврооблигаций на $700 млн со сроком обращения семь лет по ставке купона 3,25%, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.

«Полюс» успешно закрыл книгу заявок выпуска еврооблигаций с рекордно низкой для компании ставкой купона 3,25% и сроком обращения 7 лет. Сделка состоялась в условиях возросшей волатильности на товарных и в целом финансовых рынках», — отметил Шулаков.

По его словам, большую часть привлеченных средств компания планирует направить на финансирование проводимого одновременно выкупа обращающихся еврооблигаций с целью оптимизации корпоративного долгового портфеля.

Первоначально «Полюс» планировал выкупить находящиеся в обращении облигации не более чем на $500 млн. Однако активное участие держателей еврооблигаций в тендере позволило увеличить выкупаемый объем более чем на 20%, в результате чего итоговый приобретаемый объем составил $650 млн, пояснил Шулаков. Он отметил, что объем книги заявок на пике достигал $1,4 млрд. 41% заявок пришелся на континентальную Европу, 38% — на Россию, 20% — на Великобританию и США, 1% — на Азию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных