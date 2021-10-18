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ИТ-компанию Softline в ходе IPO могут оценить в более $1,9 млрд

Ведомости

Поставщик ИТ-услуг и кибербезопасности Softline установил ценовой диапазон для своего IPO в Лондоне и Москве в $1,93 млрд. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте LSE. Цена за акцию составит от $7,50 до $10,50. Процесс букбилдинга завершится примерно 26 октября, а окончательная цена будет объявлена на следующий день.

Компания хочет привлечь около $400 млн от продажи новых акций и использует средства для развития. Softline ожидает, что рыночная капитализация компании составит от $1,49 млрд до $1,93 млрд.

Ожидается, что акционеры компании, в том числе SoftlineGroup Inc, Da Vinci Capital и Zubr Capital продадут дополнительные общие депозитарные расписки в размере до 15% от общего числа продаваемых расписок в качестве опциона доразмещения. Акции будут торговаться на бирже в Лондоне со вторичным листингом в Москве.

Копания Softline была создана в 1993 г., спустя два года стала авторизованным партнером Microsoft. Представительства компании открыты в более 50 стран, в том числе в США, Восточной Европе и Азии. Компания занимается ИТ-услугами и кибербезопасностью. О планах провести IPO компания сообщила в сентябре, писал Forbes. О планах провести IPO в Москве и Лондоне поставщик IT-решений Softline впервые объявил в конце сентября. Всего компания намерена привлечь $400 млн инвестиций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных