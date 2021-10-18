ИТ-компанию Softline в ходе IPO могут оценить в более $1,9 млрд

Копания Softline была создана в 1993 г., спустя два года стала авторизованным партнером Microsoft. Представительства компании открыты в более 50 стран, в том числе в США, Восточной Европе и Азии. Компания занимается ИТ-услугами и кибербезопасностью. О планах провести IPO компания сообщила в сентябре, писал Forbes. О планах провести IPO в Москве и Лондоне поставщик IT-решений Softline впервые объявил в конце сентября. Всего компания намерена привлечь $400 млн инвестиций.