ИТ-компанию Softline в ходе IPO могут оценить в более $1,9 млрд
Поставщик ИТ-услуг и кибербезопасности Softline установил ценовой диапазон для своего IPO в Лондоне и Москве в $1,93 млрд. Об этом говорится в сообщении компании, размещенном на сайте LSE. Цена за акцию составит от $7,50 до $10,50. Процесс букбилдинга завершится примерно 26 октября, а окончательная цена будет объявлена на следующий день.
Компания хочет привлечь около $400 млн от продажи новых акций и использует средства для развития. Softline ожидает, что рыночная капитализация компании составит от $1,49 млрд до $1,93 млрд.
Ожидается, что акционеры компании, в том числе SoftlineGroup Inc, Da Vinci Capital и Zubr Capital продадут дополнительные общие депозитарные расписки в размере до 15% от общего числа продаваемых расписок в качестве опциона доразмещения. Акции будут торговаться на бирже в Лондоне со вторичным листингом в Москве.
Копания Softline была создана в 1993 г., спустя два года стала авторизованным партнером Microsoft. Представительства компании открыты в более 50 стран, в том числе в США, Восточной Европе и Азии. Компания занимается ИТ-услугами и кибербезопасностью. О планах провести IPO компания сообщила в сентябре, писал Forbes. О планах провести IPO в Москве и Лондоне поставщик IT-решений Softline впервые объявил в конце сентября. Всего компания намерена привлечь $400 млн инвестиций.