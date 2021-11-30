ВТБ предложил продлить программу льготной ипотеки
Программу льготной ипотеки после ее окончания 1 июля 2022 г. следует продлить с фокусом на социальные категории населения и жителей моногородов, а также увеличить объем субсидирования рынка индивидуального жилищного строительства. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе инвестиционного форума «Россия зовет».
«Первый этап господдержки способствовал росту рынка в мегаполисах, сейчас, по большей части, программа востребована в регионах. В дальнейшем нужно перейти на новый уровень ее развития с фокусом на учителей, врачей, представителей других социально значимых профессий и жителей моногородов, чтобы они не столкнулись с трудностями при приобретении нового жилья из-за роста стоимости кредитов», – приводит слова Печатникова пресс-служба ВТБ. По его словам, возможность купить недвижимость с использованием льготной ипотеки может действовать и на постоянной основе. «Это позволит заемщикам планировать свои расходы на несколько шагов вперед, а также обеспечит равномерный ввод новых объектов на всей территории страны», — отметил топ-менеджер.
По прогнозам ВТБ, в 2022 г. ключевая ставка в России достигнет 8,5%, что отразится на продолжении роста стоимости жилищных кредитов, «которые уже сегодня стоят на пороге двузначных ставок», отметили в банке. На сегодняшний день ставка по программе льготной ипотеки составляет 7% годовых. После окончания программы 1 июля 2022 г. заемщики столкнутся с резким ростом средней ипотечной ставки, «что станет особенно чувствительным для льготных категорий населения: к примеру, сотен тысяч врачей, учителей, ученых», указали в в банке.
«Из-за резкого изменения конъюнктуры рынка ВТБ считает принципиально важным заранее проработать новые условия госпрограммы и перезапустить ее летом 2022 г. Это позволит льготникам без излишней спешки подобрать новое жилье и готовиться к сделкам, а рынку – избежать перегрева, который случился в июне 2021 г. и привел к резкому сокращению выдач в следующие месяцы», — отметили в ВТБ.
В начале ноября Печатников заявлял, что объем ипотечных кредитов, предоставленных россиянам в 2021 г., может составить 5,8 трлн руб. В прошлом году банки выдали гражданам рекордные 1,7 млн ссуд на 4,27 трлн руб. По данным Объединенного кредитного бюро, за январь — октябрь 2021 г. жители страны оформили 1,48 млн ипотечных кредитов на 4,28 трлн руб., досрочно преодолев максимум 2020 г.
Спрос на ипотеку стал расти быстрыми темпами после того, как в апреле прошлого года правительство запустило льготную программу, позволяющую взять кредит на жилье в новостройке по ставке до 6,5% годовых. Максимальная сумма ссуды составляла 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн руб. для прочих регионов. Кроме того, ЦБ для поддержки экономики в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, снизил ключевую ставку до исторически минимальных 4,25% годовых. Это привело к повышенному спросу на недвижимость и резкому росту цен на жилье.
Несмотря на изменение условий льготной программы — повышение ставки до 7% и снижение предельной стоимости кредита до 3 млн руб. для всех регионов, спрос на ипотеку продолжает оставаться высоким, а цены на недвижимость растут. 22 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что квадратный метр жилья в России за последние полтора года подорожал в среднем на 39%, тогда как за семь предыдущих лет — с 2013 по 2020 г. — на 33%. Аналитики регулятора в своем докладе отметили, что быстрый рост цен на недвижимость привел к ухудшению показателя доступности жилья в 2021 г. по сравнению с началом 2020 г., снизив финансовую доступность ипотеки.
В конце ноября аналитики Центробанка спрогнозировали, что до середины 2025 г. в среднем не более 1 млн семей по всей России потенциально смогут обслуживать ипотеку на первичном рынке. К этому моменту максимальный спрос на новостройки составит 54 млн кв. м в год, то есть в целом 216 млн кв. м до середины 2025 г. Совокупный объем спроса в денежном выражении эксперты оценили примерно в 17,2 трлн руб. По оценке аналитиков, для сохранения устойчивости спроса на жилье и ипотечного рынка в целом оптимально будет выдавать россиянам примерно 500 000 ипотечных кредитов на новостройки в год до 2030 г. Отмечается, что этот показатель ниже текущих значений.