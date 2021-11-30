ВТБ предложил продлить программу льготной ипотеки

В конце ноября аналитики Центробанка спрогнозировали, что до середины 2025 г. в среднем не более 1 млн семей по всей России потенциально смогут обслуживать ипотеку на первичном рынке. К этому моменту максимальный спрос на новостройки составит 54 млн кв. м в год, то есть в целом 216 млн кв. м до середины 2025 г. Совокупный объем спроса в денежном выражении эксперты оценили примерно в 17,2 трлн руб. По оценке аналитиков, для сохранения устойчивости спроса на жилье и ипотечного рынка в целом оптимально будет выдавать россиянам примерно 500 000 ипотечных кредитов на новостройки в год до 2030 г. Отмечается, что этот показатель ниже текущих значений.