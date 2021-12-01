Аналитик связал рост доступности инвестиций со снижением уровня бедности

«Демократизация инвестиций и уменьшение бедности как следствие должны быть следствием долгосрочного подхода к выбору активов, потому что весь мир получает доступ к различным активам и, если люди выбирают их корректно и держат их долгое время, это правильно. Если же инвестиции становятся просто способом азартной игры, то, конечно, это обратный эффект, и тогда есть вероятность усилить уровень бедности», — сказал он.