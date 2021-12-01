Аналитик связал рост доступности инвестиций со снижением уровня бедности
Уменьшение бедности может стать следствием увеличения доступности инвестиций и роста спроса на различные активы со стороны частных инвесторов, заявил в ходе форума «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» основатель, президент и главный стратег компании 22V Research Деннис Дебуше.
«Демократизация инвестиций и уменьшение бедности как следствие должны быть следствием долгосрочного подхода к выбору активов, потому что весь мир получает доступ к различным активам и, если люди выбирают их корректно и держат их долгое время, это правильно. Если же инвестиции становятся просто способом азартной игры, то, конечно, это обратный эффект, и тогда есть вероятность усилить уровень бедности», — сказал он.
По словам Дебуше, люди из разных классов и с разным уровнем дохода должны соответствующим образом выбирать себе активы. Например, молодые люди, по словам эксперта, имеют больший аппетит к риску и отдают предпочтение активам с наиболее высоким возвратом инвестиций.
Вчера президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры по защите средств граждан, вложенных в ценные бумаги. В частности, он предложил ввести вычеты по НДФЛ при долгосрочном вложении средств в российские ценные бумаги. Кроме того, президент поручил проработать возможность софинансирования государством накоплений населения с продажи акций.
В 2020 г. на фоне снижения ключевой ставки до исторически минимальных 4,25% годовых наблюдался приток людей на биржи. Так, по данным Мосбиржи, количество таких инвесторов за прошлый год возросло на 5 млн человек до 8,8 млн. Это увеличение превысило суммарное значение всех предыдущих лет. По итогам октября этого года число брокерских счетов частных инвесторов на торговой площадке достигло 25 млн. Как вчера сообщили в ВТБ, объем средств на инвестиционных счетах россиян в настоящий момент составляет примерно 9 трлн руб.
По данным Росстата, в первом полугодии 2021 г. за чертой бедности в России проживали 19,1 млн человек — 13,1% населения. В аналогичный период прошлого года таковых было 19,4 млн, что эквивалентно 13,2%.