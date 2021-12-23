«Коммерсантъ» узнал о планах «Онэксима» продать «Ренессанс кредит»
Группа «Онэксим» Михаила Прохорова планирует продать банк «Ренессанс кредит», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.
По данным издания, банк находится в переговорах о покупке с Совкомбанком, в периметре сделки обсуждалась продажа банка вместе со страховой компанией (СК) «Согласие», отмечает издание. Однако финальные параметры сделки пока не согласованы.
Цена банка вместе со страховой компанией будет выше 0,8–0,9 общего капитала банка и СК, уточняет издание. Капитал банка составляет 36,7 млрд руб. по итогам девяти месяцев, свидетельствует отчетность по РСБУ.
В январе этого года «Онэксим» консолидировала 100% акций банка «Ренессанс кредит». До этого — на 31 января 2019 г., по данным регулятора, компании Прохорова принадлежало 86% банка, еще 7,5% было у совладельца объединённой сети «Красное и Белое», «Дикси», «Бристоль» и ГК «Меркурий» Игоря Кесаева, а оставшиеся 6,5% у совладельца «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Евгения Юрченко.