«Коммерсантъ» узнал о планах «Онэксима» продать «Ренессанс кредит»

В январе этого года «Онэксим» консолидировала 100% акций банка «Ренессанс кредит». До этого — на 31 января 2019 г., по данным регулятора, компании Прохорова принадлежало 86% банка, еще 7,5% было у совладельца объединённой сети «Красное и Белое», «Дикси», «Бристоль» и ГК «Меркурий» Игоря Кесаева, а оставшиеся 6,5% у совладельца «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Евгения Юрченко.