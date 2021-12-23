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«Коммерсантъ» узнал о планах «Онэксима» продать «Ренессанс кредит»

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Группа «Онэксим» Михаила Прохорова планирует продать банк «Ренессанс кредит», сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

По данным издания, банк находится в переговорах о покупке с Совкомбанком, в периметре сделки обсуждалась продажа банка вместе со страховой компанией (СК) «Согласие», отмечает издание. Однако финальные параметры сделки пока не согласованы.

Цена банка вместе со страховой компанией будет выше 0,8–0,9 общего капитала банка и СК, уточняет издание. Капитал банка составляет 36,7 млрд руб. по итогам девяти месяцев, свидетельствует отчетность по РСБУ.

В январе этого года «Онэксим» консолидировала 100% акций банка «Ренессанс кредит». До этого — на 31 января 2019 г., по данным регулятора, компании Прохорова принадлежало 86% банка, еще 7,5% было у совладельца объединённой сети «Красное и Белое», «Дикси», «Бристоль» и ГК «Меркурий» Игоря Кесаева, а оставшиеся 6,5% у совладельца «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Евгения Юрченко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных