Visa и Mastercard сообщили о рисках конкуренции на российском рынке
Крупнейшие международные платёжные системы (МПС) Visa и Mastercard в своих отчётностях за 2021 г. перечислили риски, которые способны помешать им наращивать долю на национальных рынках Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады и России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ.
В частности, МПС указывают на риски, связанные с ограничениями из-за пандемии коронавируса, усиление государственного надзора и регулирования на финансовом и платежном рынках, а также рост конкуренции. «В России законодательство фактически запрещает нам обрабатывать внутренние транзакции. Контролируемая центральным банком Национальная система платежных карт (НСПК) является единственной организацией, которой разрешено осуществлять обработку внутри страны», — говорится в отчете глобальной Visa.
Помимо этого, развитие в России системы быстрых платежей (СБП) и усиливающаяся конкуренция со стороны новых игроков могут снизить доходы компании, повысить ее расходы и даже «выдавить из страны».
Издание приводит данные НСПК за 2021 г., в которых говорится, что по эмиссии доля отечественной платежной системы «Мир» увеличилась с 29% до 32,3%, а по объему операций — с 23% до 25%. Концепция развития Банка России системы «Мир» предполагает наращивание такой доли до 20% к 2024 г. СБП также активно развивается: если в декабре 2020 г. через нее прошло около 30 млн платежей на 200 млрд руб., то в декабре 2021 г. — более 130 млн платежей почти на 800 млрд руб.
Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров сообщил изданию, что в варианте эскалации и отключения доля МПС на российском рынке может стать менее 10%, при более «спокойном» развитии сценария она может сократиться до 20–30% (сейчас на карты Visa и MC приходится более 65% эмиссии).