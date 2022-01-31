Visa и Mastercard сообщили о рисках конкуренции на российском рынке

Издание приводит данные НСПК за 2021 г., в которых говорится, что по эмиссии доля отечественной платежной системы «Мир» увеличилась с 29% до 32,3%, а по объему операций — с 23% до 25%. Концепция развития Банка России системы «Мир» предполагает наращивание такой доли до 20% к 2024 г. СБП также активно развивается: если в декабре 2020 г. через нее прошло около 30 млн платежей на 200 млрд руб., то в декабре 2021 г. — более 130 млн платежей почти на 800 млрд руб.