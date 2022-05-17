Роскомнадзор заблокировал британский сайт брокера Interactive Brokers
Роскомнадзор ограничил доступ к британскому сайту брокера Interactive Brokers, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.
Доступ к сайту www.interactivebrokers.co.uk ограничен по требованию Генпрокуратуры в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.
В июне прошлого года ЦБ внес Interactive Brokers в черный список организаций, оказывающих финансовые услуги россиянам. Как тогда объяснили в пресс-службе регулятора, ЦБ получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии Банка России, в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. При этом инвесторы из России имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую.
В апреле того же года российские компании заявили о прекращении сотрудничества с Interactive Brokers. Это случилось после того, как IB получил штраф от U.S. Securities and Exchange Commission, U.S. Commodity Futures Trading Commission и Financial Industry Regulatory Authority на сумму $38 млн. Штраф был получен за некорректную работу по противодействию отмыванию денег — компания открывала счета, которые предполагали неполное раскрытие информации о конкретном клиенте, пояснили участники рынка.