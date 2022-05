Роскомнадзор заблокировал британский сайт брокера Interactive Brokers

В апреле того же года российские компании заявили о прекращении сотрудничества с Interactive Brokers. Это случилось после того, как IB получил штраф от U.S. Securities and Exchange Commission, U.S. Commodity Futures Trading Commission и Financial Industry Regulatory Authority на сумму $38 млн. Штраф был получен за некорректную работу по противодействию отмыванию денег — компания открывала счета, которые предполагали неполное раскрытие информации о конкретном клиенте, пояснили участники рынка.