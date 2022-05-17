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Финансы

Роскомнадзор заблокировал британский сайт брокера Interactive Brokers

Ведомости

Роскомнадзор ограничил доступ к британскому сайту брокера Interactive Brokers, следует из данных сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете. 

Доступ к сайту www.interactivebrokers.co.uk ограничен по требованию Генпрокуратуры в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

В июне прошлого года ЦБ внес Interactive Brokers в черный список организаций, оказывающих финансовые услуги россиянам. Как тогда объяснили в пресс-службе регулятора, ЦБ получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии Банка России, в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. При этом инвесторы из России имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую.

В апреле того же года российские компании заявили о прекращении сотрудничества с Interactive Brokers. Это случилось после того, как IB получил штраф от U.S. Securities and Exchange Commission, U.S. Commodity Futures Trading Commission и Financial Industry Regulatory Authority на сумму $38 млн. Штраф был получен за некорректную работу по противодействию отмыванию денег — компания открывала счета, которые предполагали неполное раскрытие информации о конкретном клиенте, пояснили участники рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных