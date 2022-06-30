Максимальную сумму микрозайма для бизнеса могут увеличить до 7 млн рублей
Максимальную сумму микрозаймов, которую смогут взять участники малого и среднего бизнеса могут увеличить с 5 млн до 7 млн руб. Такие поправки к закону «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» рекомендовали принять на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку, сообщает «Коммерсантъ». Ранее глава комитета Анатолий Аксаков сообщал о возможности увеличения лимита до 10 млн руб.
По оценкам ЦБ, совокупный портфель микрозаймов увеличился на 4% по сравнению с предыдущим периодом и достиг 342 млрд руб. по итогам первого квартала 2022 г. Из них 18,5% пришлось на займы юрлицам и ИП. Подобные показатели оказываются ниже среднего: по мнению директора СРО «МиР» Елены Стратьевой, раньше доля малого и среднего бизнеса в портфеле микрозаймов была не меньше четверти.
Эксперты, опрошенные изданием, называют предложение увеличить максимальную сумму микронами необходимостью, обусловленной новыми геополитическими и экономическими условиями, в частности удлинением логистических цепочек и всплеском инфляции. По их оценке, предприниматели «из малого и среднего бизнеса запрашивают суммы займов, выходящие за пределы 5 млн руб».
При этом участники рынка отмечают, что увеличение лимита не обязательно приведет к росту выдачи реальных микрокредитов для бизнеса. По мнению гендиректора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, «вопрос не в лимитах, а в том, могут ли МСП действительно получить такой заем и обслуживать его». К тому же ряд участников рынка отмечают, что скоринговые модели МФО были ужесточены.