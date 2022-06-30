Максимальную сумму микрозайма для бизнеса могут увеличить до 7 млн рублей

При этом участники рынка отмечают, что увеличение лимита не обязательно приведет к росту выдачи реальных микрокредитов для бизнеса. По мнению гендиректора финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрея Пономарева, «вопрос не в лимитах, а в том, могут ли МСП действительно получить такой заем и обслуживать его». К тому же ряд участников рынка отмечают, что скоринговые модели МФО были ужесточены.