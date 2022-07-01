Счетная палата предложила исключить студии из программы льготной ипотеки
Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ льготной ипотеки. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в разговоре с «РИА Новости».
Аудитор считает, что государству не следует поддерживать спрос на некомфортное жилье. «В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — пояснила Трунова. Она добавила, что изменение правил поможет улучшить условия проживания граждан в новом жилье.
Наталья Трунова упомянула принцип комфортного проживания, согласно которому у каждого члена семьи должна быть отдельная комната. Чиновница добавила, что ипотечные программы с господдержкой должны помогать гражданам покупать более комфортные типы жилья. «А в настоящее время в структуре строящегося жилья доля однокомнатных квартир остается наибольшей и составляет 52,8% по количеству квартир и 38,2% по количеству квадратных метров», — привела статистику Трунова.
Словам аудитора возразил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. В своем Telegram-канале он отметил, что предложение отменить льготную ипотеку для покупки однокомнатных квартир и студий носит антисоциальный характер. По его словам, такая инициатива может, напротив, лишить людей возможности улучшить жилищные условия.
«Большинство молодых семей, студентов, одиноких граждан проживают в небольших жилых помещениях и заинтересованы именно в этом сегменте. Отмена ипотеки вынудит их на незапланированные большие траты и при покупке, и при последующих расходах на содержание квартиры», — говорится в сообщении. Вице-спикер СФ добавил, что граждане должны иметь право самостоятельного выбора.
22 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%. Льгота действует на кредит в размер 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. для регионов. Максимальный размер кредита с 1 мая увеличен до 30 млн руб. и 15 млн руб. соответственно.