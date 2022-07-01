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Финансы

Счетная палата предложила исключить студии из программы льготной ипотеки

Ведомости

Счетная палата предлагает исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ льготной ипотеки. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова в разговоре с «РИА Новости». 

Аудитор считает, что государству не следует поддерживать спрос на некомфортное жилье. «В большинстве случаев, если семья покупает за счет ипотеки с господдержкой однокомнатную квартиру, она в дальнейшем уже лишается возможности улучшить свои жилищные условия», — пояснила Трунова. Она добавила, что изменение правил поможет улучшить условия проживания граждан в новом жилье. 

Наталья Трунова упомянула принцип комфортного проживания, согласно которому у каждого члена семьи должна быть отдельная комната. Чиновница добавила, что ипотечные программы с господдержкой должны помогать гражданам покупать более комфортные типы жилья. «А в настоящее время в структуре строящегося жилья доля однокомнатных квартир остается наибольшей и составляет 52,8% по количеству квартир и 38,2% по количеству квадратных метров», — привела статистику Трунова.

Словам аудитора возразил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. В своем Telegram-канале он отметил, что предложение отменить льготную ипотеку для покупки однокомнатных квартир и студий носит антисоциальный характер. По его словам, такая инициатива может, напротив, лишить людей возможности улучшить жилищные условия. 

«Большинство молодых семей, студентов, одиноких граждан проживают в небольших жилых помещениях и заинтересованы именно в этом сегменте. Отмена ипотеки вынудит их на незапланированные большие траты и при покупке, и при последующих расходах на содержание квартиры», — говорится в сообщении. Вице-спикер СФ добавил, что граждане должны иметь право самостоятельного выбора.

22 июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%. Льгота действует на кредит в размер 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн руб. для регионов. Максимальный размер кредита с 1 мая увеличен до 30 млн руб. и 15 млн руб. соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных