Счетная палата предложила исключить студии из программы льготной ипотеки

«Большинство молодых семей, студентов, одиноких граждан проживают в небольших жилых помещениях и заинтересованы именно в этом сегменте. Отмена ипотеки вынудит их на незапланированные большие траты и при покупке, и при последующих расходах на содержание квартиры», — говорится в сообщении. Вице-спикер СФ добавил, что граждане должны иметь право самостоятельного выбора.

