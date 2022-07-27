Центробанк предупредил о росте случаев подделки двухтысячных банкнот
Тенденция к увеличению числа поддельных банкнот номиналом в 2000 руб. и снижению — в 5000 руб. продолжается, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ. При этом общее число фальшивых денежных знаков сократилось почти на треть — на 27%, до 6387 штук.
Уточняется, что во втором квартале число обнаруженных Банком России фальшивых двухтысячных банкнот выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 424 до 1170. В то же время количество поддельных пятитысячных купюр снизилось в 1,8 раз — с 7095 до 3908.
Рост числа фальшивых двухтысячных купюр был выявлен в третьем квартале 2021 г., хотя в первом полугодии рост не превышал 20%. Тогда было обнаружено в 2,5 раза больше поддельных банкнот, чем годом ранее, в четвертом квартале — в 1,8 раза, а в период с января по март — в 5,5 раза. Количество резко увеличилось с 382 штук до 2115. Одновременно с этим число пятитысячных фальшивок снизилось на 42% в первом квартале (до 4890 с 8632).
Меньше всего мошенники подделывают денежные знаки номиналом 50 руб. Во втором квартале выявили всего 9 штук. Также были обнаружены 45 фальшивых монет номиналом 10 руб., 14 монет в 5 руб. и 1 монета в 1 руб.
В общей сумме Центробанк во втором квартале выявил поддельные денежные знаки на сумму около 23 млн руб. Активнее всего монеты и банкноты подделывают мошенники из Центрального федерального округа, на них пришлось около 2869 из 6387 денежных знаков.
Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит лишение свободы до 8 лет и штраф в размере до 1 млн руб., если же был причинен ущерб на сумму от 2,25 млн руб. до 9 млн руб., то максимальное наказание — лишение свободы на срок до 12 лет и штраф до 1 млн руб.
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