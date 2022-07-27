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Центробанк предупредил о росте случаев подделки двухтысячных банкнот

Ведомости

Тенденция к увеличению числа поддельных банкнот номиналом в 2000 руб. и снижению — в 5000 руб. продолжается, следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ. При этом общее число фальшивых денежных знаков сократилось почти на треть — на 27%, до 6387 штук. 

Уточняется, что во втором квартале число обнаруженных Банком России фальшивых двухтысячных банкнот выросло в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 424 до 1170. В то же время количество поддельных пятитысячных купюр снизилось в 1,8 раз — с 7095 до 3908.

Рост числа фальшивых двухтысячных купюр был выявлен в третьем квартале 2021 г., хотя в первом полугодии рост не превышал 20%. Тогда было обнаружено в 2,5 раза больше поддельных банкнот, чем годом ранее, в четвертом квартале — в 1,8 раза, а в период с января по март — в 5,5 раза. Количество резко увеличилось с 382 штук до 2115. Одновременно с этим число пятитысячных фальшивок снизилось на 42% в первом квартале (до 4890 с 8632). 

Меньше всего мошенники подделывают денежные знаки номиналом 50 руб. Во втором квартале выявили всего 9 штук. Также были обнаружены 45 фальшивых монет номиналом 10 руб., 14 монет в 5 руб. и 1 монета в 1 руб.

В общей сумме Центробанк во втором квартале выявил поддельные денежные знаки на сумму около 23 млн руб. Активнее всего монеты и банкноты подделывают мошенники из Центрального федерального округа, на них пришлось около 2869 из 6387 денежных знаков. 

Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит лишение свободы до 8 лет и штраф в размере до 1 млн руб., если же был причинен ущерб на сумму от 2,25 млн руб. до 9 млн руб., то максимальное наказание — лишение свободы на срок до 12 лет и штраф до 1 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных