Центробанк предупредил о росте случаев подделки двухтысячных банкнот

Рост числа фальшивых двухтысячных купюр был выявлен в третьем квартале 2021 г., хотя в первом полугодии рост не превышал 20%. Тогда было обнаружено в 2,5 раза больше поддельных банкнот, чем годом ранее, в четвертом квартале — в 1,8 раза, а в период с января по март — в 5,5 раза. Количество резко увеличилось с 382 штук до 2115. Одновременно с этим число пятитысячных фальшивок снизилось на 42% в первом квартале (до 4890 с 8632).