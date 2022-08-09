Гонконгская биржа одобрила первичный листинг акций Alibaba

Первичный листинг также позволит защитить бумаги компании от принудительного делистинга с Нью-йоркской биржи в случае, если Вашингтон и Пекин не смогут договориться о разрешении регулирующим органам США получить доступ к финансовой отчетности китайских компаний. Действия Alibaba могут побудить примерно 200 китайских компаний, чьи бумаги торгуются в США, последовать их примеру, отмечает Bloomberg.