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Гонконгская биржа одобрила первичный листинг акций Alibaba

Ведомости

Гонконгская фондовая биржа подтвердила заявку китайского гиганта интернет-торговли Alibaba о конвертации листинга из вторичного в первичный, сообщает CNBC. Ожидается, что конвертация состоится до конца этого года. 

«Мы ожидаем, что первичный листинг позволит нам расширить нашу базу инвесторов и обеспечить дополнительную ликвидность, и, в частности, расширить доступ к инвесторам из Китая и других стран Азии», — заявили в Alibaba.

Как писал ранее Bloomberg, первичный листинг позволит Alibaba добиваться включения в инвестиционную программу Stock Connect с биржами Шанхая и Шэньчжэня, что предоставит сотням миллионов инвесторов в материковом Китае прямой доступ к бумагам компании.

Первичный листинг также позволит защитить бумаги компании от принудительного делистинга с Нью-йоркской биржи в случае, если Вашингтон и Пекин не смогут договориться о разрешении регулирующим органам США получить доступ к финансовой отчетности китайских компаний. Действия Alibaba могут побудить примерно 200 китайских компаний, чьи бумаги торгуются в США, последовать их примеру, отмечает Bloomberg.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных