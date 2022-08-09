Гонконгская биржа одобрила первичный листинг акций Alibaba
Гонконгская фондовая биржа подтвердила заявку китайского гиганта интернет-торговли Alibaba о конвертации листинга из вторичного в первичный, сообщает CNBC. Ожидается, что конвертация состоится до конца этого года.
«Мы ожидаем, что первичный листинг позволит нам расширить нашу базу инвесторов и обеспечить дополнительную ликвидность, и, в частности, расширить доступ к инвесторам из Китая и других стран Азии», — заявили в Alibaba.
Как писал ранее Bloomberg, первичный листинг позволит Alibaba добиваться включения в инвестиционную программу Stock Connect с биржами Шанхая и Шэньчжэня, что предоставит сотням миллионов инвесторов в материковом Китае прямой доступ к бумагам компании.
Первичный листинг также позволит защитить бумаги компании от принудительного делистинга с Нью-йоркской биржи в случае, если Вашингтон и Пекин не смогут договориться о разрешении регулирующим органам США получить доступ к финансовой отчетности китайских компаний. Действия Alibaba могут побудить примерно 200 китайских компаний, чьи бумаги торгуются в США, последовать их примеру, отмечает Bloomberg.
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