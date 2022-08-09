Профицит текущего счета платежного баланса России в январе - июле вырос в 3,3 раза
Профицит текущего счета платежного баланса России в январе - июле 2022 г. продолжил рост и составил $166,6 млрд, что в 3,3 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года, следует из данных Банка России.
«Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объема экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта», – говорится в сообщении ЦБ.
При этом профицит внешней торговли России за этот же период вырос в 2,5 раза и достиг $192,4 млрд. В ЦБ также отметили, что положительное сальдо финансового счета платежного баланса сформировалось за счет как снижения обязательств перед нерезидентами, так и роста иностранных финансовых активов экономики.
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