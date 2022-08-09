Профицит текущего счета платежного баланса России в январе - июле вырос в 3,3 раза

При этом профицит внешней торговли России за этот же период вырос в 2,5 раза и достиг $192,4 млрд. В ЦБ также отметили, что положительное сальдо финансового счета платежного баланса сформировалось за счет как снижения обязательств перед нерезидентами, так и роста иностранных финансовых активов экономики.