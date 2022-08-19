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Финансы

Россияне в июне перевели в зарубежные банки рекордный объем валюты

Ведомости

В июне россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом 266,1 млрд руб., что составляет $4,65 млрд (при среднем курсе 57,2 руб. за доллар на тот месяц), следует из данных Банка России.

В валютном выражении этот показатель стал рекордным с 2018 г., когда ЦБ начал публиковать соответствующую статистику. В мае россияне разместили на иностранных счетах 99,6 млрд руб., или $1,57 млн.

После начала спецоперации на Украине власти России запретили физлицам-нерезидентам и компаниям из недружественных стран переводить деньги из России за границу. 2 марта власти запретили вывозить из страны наличную валюту на сумму более $10 000. Затем Центробанк разрешил россиянам переводить за границу не более $5000 в месяц в пользу других россиян и впоследствии несколько раз увеличивал эту сумму. С 1 июля ЦБ увеличил лимит перевода за границу для физлиц до $1 млн.

Ранее Банк России сообщил, что доля валютных депозитов физлиц в России продолжила падение, снизившись в июне сразу на 2,5%, обновив в результате исторический минимум 2007 г. В ЦБ пояснили, что интерес населения к сбережениям в валюте снизился на фоне околонулевых ставок и стремления банков ограничить свои валютные операции через комиссии за обслуживание валютных счетов.

До этого регулятор сообщил, что физлица впервые стали значимыми нетто-покупателями валюты на Мосбирже, увеличив во второй половине июля объем нетто-закупок в три раза до 237,1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных