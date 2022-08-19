Россияне в июне перевели в зарубежные банки рекордный объем валюты

После начала спецоперации на Украине власти России запретили физлицам-нерезидентам и компаниям из недружественных стран переводить деньги из России за границу. 2 марта власти запретили вывозить из страны наличную валюту на сумму более $10 000. Затем Центробанк разрешил россиянам переводить за границу не более $5000 в месяц в пользу других россиян и впоследствии несколько раз увеличивал эту сумму. С 1 июля ЦБ увеличил лимит перевода за границу для физлиц до $1 млн.