Россияне в июне перевели в зарубежные банки рекордный объем валюты
В июне россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом 266,1 млрд руб., что составляет $4,65 млрд (при среднем курсе 57,2 руб. за доллар на тот месяц), следует из данных Банка России.
В валютном выражении этот показатель стал рекордным с 2018 г., когда ЦБ начал публиковать соответствующую статистику. В мае россияне разместили на иностранных счетах 99,6 млрд руб., или $1,57 млн.
После начала спецоперации на Украине власти России запретили физлицам-нерезидентам и компаниям из недружественных стран переводить деньги из России за границу. 2 марта власти запретили вывозить из страны наличную валюту на сумму более $10 000. Затем Центробанк разрешил россиянам переводить за границу не более $5000 в месяц в пользу других россиян и впоследствии несколько раз увеличивал эту сумму. С 1 июля ЦБ увеличил лимит перевода за границу для физлиц до $1 млн.
Ранее Банк России сообщил, что доля валютных депозитов физлиц в России продолжила падение, снизившись в июне сразу на 2,5%, обновив в результате исторический минимум 2007 г. В ЦБ пояснили, что интерес населения к сбережениям в валюте снизился на фоне околонулевых ставок и стремления банков ограничить свои валютные операции через комиссии за обслуживание валютных счетов.
До этого регулятор сообщил, что физлица впервые стали значимыми нетто-покупателями валюты на Мосбирже, увеличив во второй половине июля объем нетто-закупок в три раза до 237,1 млрд руб.
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