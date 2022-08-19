Крупнейший онлайн-брокер Японии SBI отказался от криптомайнинга в России
Японская финансовая группа SBI Holdings объявила о прекращении всех операций по майнингу криптовалют в Сибири, пишет Bloomberg.
В самой компании рассказали агентству, что уход из России обусловлен двумя факторами: падением глобального рынка криптовалют, а также неопределенными перспективами бизнеса в России из-за специальной военной операции на Украине.
Как отмечает Bloomberg, компания приостановила майнинг в России вскоре после начала СВО, в результате чего криптоподразделение группы зафиксировало убытки в $72 млн во II квартале – впервые за десятилетие.
SBI Holdings продаст все соответствующее оборудование, однако сохранит московское банковское подразделение — SBI Bank. С точным сроками сворачивания криптобизнеса компания еще не определилась.
Ранее в апреле в санкционный список минфина США попал крупнейший оператор дата-центров для майнинга в Евразии Bitriver «за деятельность в технологическом секторе экономики Российской Федерации». Основатель и генеральный директор Bitriver Игорь Рунец рассказал тогда «Ведомостям», что это решение стоит рассматривать как вмешательство в отрасль криптомайнинга, недобросовестную конкуренцию и попытку изменить мировую расстановку сил в пользу американских компаний.
По оценкам Bitriver, в России «добычей» одного лишь биткойна занимается около 300 000 майнеров (физических и юридических лиц), что в среднем приносит $1,5 млрд в год, и еще около $2,5 млрд в год зарабатывают производители других криптовалют (таких как эфир, монеро и проч.).
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