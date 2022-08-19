Крупнейший онлайн-брокер Японии SBI отказался от криптомайнинга в России

По оценкам Bitriver, в России «добычей» одного лишь биткойна занимается около 300 000 майнеров (физических и юридических лиц), что в среднем приносит $1,5 млрд в год, и еще около $2,5 млрд в год зарабатывают производители других криптовалют (таких как эфир, монеро и проч.).