«Роснефть» установила ориентир по ставке купона бондов в юанях не выше 3,15%

Аналитик обратил внимание на то, что на протяжении почти 15 лет курс юаня к доллару оставался достаточно стабильным, держась в узком диапазоне 6-7 юаней за доллар, из-за чего стоимость финансирования, привлекаемого в юанях и долларах, можно легко сравнивать между собой. Средний размер процентной ставки по кредитам сроком более года в долларах, выданным российскими банками нефинансовым организациям в 2017-2021 гг., составил 5,14%, а в I полугодии 2022 года – 5,59%.