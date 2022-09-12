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Финансы

«Роснефть» установила ориентир по ставке купона бондов в юанях не выше 3,15%

Ведомости

Предельный ориентир по ставке купона дебютного выпуска десятилетних облигаций «Роснефти» серии 002Р-12 объемом не менее 10 млрд юаней был установлен на уровне не выше 3,15%, сообщили «Интерфакс» и «Прайм» со ссылкой на источники.

Собрать заявки инвесторов на облигации с двухлетней офертой и полугодовыми купонами планируется 13 сентября с 11:00 по 15:00 мск, техразмещение запланировано на 20 сентября. 

Отмечается, что организаторами размещения выступят ВБРР, Газпромбанк, БК «Регион» и Московский кредитный банк. Соорганизаторы — банк «Зенит», банк «ДОМ.РФ», РСХБ и «Велес».

По оценке инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, это одна из самых низких ставок на российском рынке. К примеру, ставки купонов по пятилетним облигациям в юанях «Русала» и «Полюса», размещенных летом, составили 3,9 и 3,8%, соответственно. При этом на десятилетний срок бонды в юанях на российском рынке прежде еще никто не размещал, подчеркнул он.

Аналитик обратил внимание на то, что на протяжении почти 15 лет курс юаня к доллару оставался достаточно стабильным, держась в узком диапазоне 6-7 юаней за доллар, из-за чего стоимость финансирования, привлекаемого в юанях и долларах, можно легко сравнивать между собой. Средний размер процентной ставки по кредитам сроком более года в долларах, выданным российскими банками нефинансовым организациям в 2017-2021 гг., составил 5,14%, а в I полугодии 2022 года – 5,59%. 

«Таким образом, возможная стоимость привлечения «Роснефтью» финансирования через размещения облигаций в юанях более чем в 1,6 раза ниже средней исторической стоимости банковского кредитования в валюте на российском рынке», – заключил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных