Суды за два года изъяли у чиновников незаконное имущество на $2 млрд

В конце сентября генпрокурор сообщал, что на зарубежных счетах остаются под арестом незаконно выведенные из России финактивы на $500 млн. По его словам, в феврале текущего года в Россию были возвращены $3,5 млн, ранее похищенные у одного из ведущих вагоностроительных предприятий страны.