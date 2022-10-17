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Суды за два года изъяли у чиновников незаконное имущество на $2 млрд

Ведомости

Российские суды за два года обратили в доход государства незаконное имущество чиновников более чем на $2 млрд, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«В России выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества государственных служащих и их близких родственников. При этом сформирована практика обращения денег коррупционного происхождения в доход государства», — отметил генпрокурор (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, за последние два года суды взыскали с чиновников необоснованное имущество почти на $2 млрд. В стране выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества государственных служащих и их близких родственников, заключил Краснов.

В конце сентября генпрокурор сообщал, что на зарубежных счетах остаются под арестом незаконно выведенные из России финактивы на $500 млн. По его словам, в феврале текущего года в Россию были возвращены $3,5 млн, ранее похищенные у одного из ведущих вагоностроительных предприятий страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных