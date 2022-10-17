Суды за два года изъяли у чиновников незаконное имущество на $2 млрд
Российские суды за два года обратили в доход государства незаконное имущество чиновников более чем на $2 млрд, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.
«В России выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества государственных служащих и их близких родственников. При этом сформирована практика обращения денег коррупционного происхождения в доход государства», — отметил генпрокурор (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, за последние два года суды взыскали с чиновников необоснованное имущество почти на $2 млрд. В стране выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества государственных служащих и их близких родственников, заключил Краснов.
В конце сентября генпрокурор сообщал, что на зарубежных счетах остаются под арестом незаконно выведенные из России финактивы на $500 млн. По его словам, в феврале текущего года в Россию были возвращены $3,5 млн, ранее похищенные у одного из ведущих вагоностроительных предприятий страны.
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