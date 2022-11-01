Мишустин предложил ШОС создать собственную систему банковских платежей
Странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует для достижения независимости в финансовом секторе создать собственную систему проведения банковских платежей и электронного обмена финансовой информацией. С таким предложением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств ШОС.
«Еще одна общая задача — достижение независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей», – приводит его слова ТАСС.
Национальные же платформы межбанковских коммуникаций можно использовать в качестве резервных каналов во взаиморасчетах, добавил премьер. Важным, считает Мишустин, является также и ускоренный переход на национальные валюты. В сентябре страны ШОС на итоговом заседании утвердили Самаркандскую декларацию, в которой поддержали увеличение числа сделок с использованием национальных валют.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе против руководства страны, бизнесменов и компаний. Великобритания, США, ЕС и Япония ввели санкции в отношении российских банков. Сбербанк попал под блокирующие санкции США и был отключен от международной системы SWIFT. Также от нее отключили ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банки «Открытие» и «Россия», ВЭБ и Совкомбанк. Также западные страны заморозили международные резервы Банка России на сумму около $300 млрд.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса