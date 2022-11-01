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Финансы

Мишустин предложил ШОС создать собственную систему банковских платежей

Ведомости

Странам-участницам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует для достижения независимости в финансовом секторе создать собственную систему проведения банковских платежей и электронного обмена финансовой информацией. С таким предложением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств ШОС.

«Еще одна общая задача — достижение независимости от влияния третьих стран в финансовом секторе. Для этого предлагаем создать в ШОС собственную систему электронного обмена финансовой информацией и проведения банковских платежей», – приводит его слова ТАСС.

Национальные же платформы межбанковских коммуникаций можно использовать в качестве резервных каналов во взаиморасчетах, добавил премьер. Важным, считает Мишустин, является также и ускоренный переход на национальные валюты. В сентябре страны ШОС на итоговом заседании утвердили Самаркандскую декларацию, в которой поддержали увеличение числа сделок с использованием национальных валют.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении России, в том числе против руководства страны, бизнесменов и компаний. Великобритания, США, ЕС и Япония ввели санкции в отношении российских банков. Сбербанк попал под блокирующие санкции США и был отключен от международной системы SWIFT. Также от нее отключили ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, банки «Открытие» и «Россия», ВЭБ и Совкомбанк. Также западные страны заморозили международные резервы Банка России на сумму около $300 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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