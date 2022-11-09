Международные резервы России в октябре сократились на 1,2%
Международные резервы России на 1 ноября составили $547,1 млрд, их объем за месяц уменьшился на $6,5 млрд, или на 1,2%, следует из материалов Банка России.
Ранее ЦБ сообщал об увеличении объемов международных резервов РФ к 28 октября до $550,1 млрд.
Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего количества международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.
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