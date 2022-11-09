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Международные резервы России в октябре сократились на 1,2%

Ведомости

Международные резервы России на 1 ноября составили $547,1 млрд, их объем за месяц уменьшился на $6,5 млрд, или на 1,2%, следует из материалов Банка России.

Ранее ЦБ сообщал об увеличении объемов международных резервов РФ к 28 октября до $550,1 млрд.

Из-за спецоперации России на Украине страны Запада заморозили резервы российского Центрального банка. В Евросоюзе было заморожено активов на сумму $24,5 млрд (23 млрд евро), что составляло примерно 10% от общего количества международных активов РФ, отмечал комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Кроме того, говорил он, в США находятся международные резервы РФ на сумму в $100 млрд.

Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных